Le prix des produits électroniques pourrait à nouveau augmenter à cause des tarifs douaniers de Trump.

Publié le: 29/09/2025 @ 14:12:49: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielIl semble que le prix des produits électroniques pourrait à nouveau augmenter suite aux droits de douane imposés par Donald Trump. Selon la politique de l'administration américaine, les appareils électroniques pourraient être soumis à des frais supplémentaires selon que les puces proviennent ou non d'usines étrangères. Cela signifie que si des entreprises comme NVIDIA ou Apple utilisent des usines à l'étranger pour produire leurs puces, leurs produits pourraient être soumis à des droits de douane plus élevés. Ces droits s'appliqueront à de nombreux produits populaires comme les ordinateurs portables, les cartes graphiques et les processeurs.

En théorie, Trump souhaite « encourager » les entreprises technologiques comme TSMC à délocaliser toute leur production aux États-Unis. Les puces AMD Ryzen et les cartes graphiques NVIDIA GeForce RTX, principalement fabriquées dans les usines taïwanaises de TSMC, pourraient être soumises à des droits de douane élevés si leur production n'est pas délocalisée aux États-Unis. Les premières projections suggèrent qu'en cas de droits de douane de 100 %, les prix de certains produits pourraient doubler, voire plus. Par exemple, le processeur AMD Ryzen 7 9800X3D, vendu 479 $, pourrait coûter environ 958 $, tandis que la carte graphique NVIDIA GeForce RTX 5080, vendue 999 $, pourrait atteindre 1 998 $.

NVIDIA et AMD prennent des mesures pour fabriquer leurs produits aux États-Unis, il n’est donc pas encore certain que de nouveaux tarifs soient imposés à ces entités. Cependant, un tel risque existe et s’il se matérialise, les consommateurs finiront probablement par payer plus cher.
