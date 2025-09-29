Intel prépare une carte graphique économe en énergie pour l'IA.

Les projets d'Intel en matière d'IA semblent inclure un nouveau produit : selon un rapport récent, l'entreprise développe un accélérateur graphique basse consommation. La position d'Intel sur le segment de l'IA est actuellement faible, son portefeuille informatique étant nettement en retard par rapport à ses concurrents. Les accélérateurs Gaudi ont été au cœur de sa stratégie ces dernières années, mais leur adoption sur le marché a été trop lente. Des sources internes rapportent désormais qu'Intel prévoit de lancer une puce d'IA économe en énergie en parallèle avec Jaguar Shores, une puce axée sur les tâches d'entraînement et les solutions de serveurs à grande échelle. Ce nouveau produit sera spécifiquement destiné au marché de l'inférence, c'est-à-dire l'inférence des résultats d'IA.
Il est fort probable que la nouvelle puce soit spécifiquement destinée à l'inférence, tandis que Jaguar Shores se positionnera sur le segment haut de gamme de l'entraînement. L'option la plus probable est un produit basé sur Battlemage et dédié aux charges de travail d'IA. Intel travaille actuellement sur le silicium « BMG-G31 » et prévoit de lancer un modèle doté d'une mémoire vidéo allant jusqu'à 24 Go, ce qui pourrait convenir à cet usage. Cependant, Battlemage pourrait déjà être obsolète à sa sortie ; la solution pourrait donc être commercialisée sous une autre marque. Il est toutefois probable qu'Intel se concentre l'année prochaine sur des dispositifs d'IA économes en énergie, qui occuperont un créneau similaire à celui des solutions Cloud AI 100 de Qualcomm. Cette approche est intéressante compte tenu des investissements de NVIDIA.
