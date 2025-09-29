Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Intel prépare une carte graphique économe en énergie pour l'IA.
Publié le: 29/09/2025 @ 14:08:52: Par Nic007 Dans "Intel"
IntelLes projets d'Intel en matière d'IA semblent inclure un nouveau produit : selon un rapport récent, l'entreprise développe un accélérateur graphique basse consommation. La position d'Intel sur le segment de l'IA est actuellement faible, son portefeuille informatique étant nettement en retard par rapport à ses concurrents. Les accélérateurs Gaudi ont été au cœur de sa stratégie ces dernières années, mais leur adoption sur le marché a été trop lente. Des sources internes rapportent désormais qu'Intel prévoit de lancer une puce d'IA économe en énergie en parallèle avec Jaguar Shores, une puce axée sur les tâches d'entraînement et les solutions de serveurs à grande échelle. Ce nouveau produit sera spécifiquement destiné au marché de l'inférence, c'est-à-dire l'inférence des résultats d'IA.

Il est fort probable que la nouvelle puce soit spécifiquement destinée à l'inférence, tandis que Jaguar Shores se positionnera sur le segment haut de gamme de l'entraînement. L'option la plus probable est un produit basé sur Battlemage et dédié aux charges de travail d'IA. Intel travaille actuellement sur le silicium « BMG-G31 » et prévoit de lancer un modèle doté d'une mémoire vidéo allant jusqu'à 24 Go, ce qui pourrait convenir à cet usage. Cependant, Battlemage pourrait déjà être obsolète à sa sortie ; la solution pourrait donc être commercialisée sous une autre marque. Il est toutefois probable qu'Intel se concentre l'année prochaine sur des dispositifs d'IA économes en énergie, qui occuperont un créneau similaire à celui des solutions Cloud AI 100 de Qualcomm. Cette approche est intéressante compte tenu des investissements de NVIDIA.
Google a appris aux robots à rechercher... »« La nouvelle fonctionnalité IA de Micros...
Plus d'actualités dans cette catégorie
26-09Intel augmente le prix des processeurs vieux de trois ans parce que les nouveaux ne se vendent pas.
25-09Les machines les plus chères du monde ? Intel en prend deux d'un coup.
24-09Intel travaille sur un concurrent du DLSS 4. Ils pourraient réussir.
19-09Intel rassure sur ses propres GPU après avoir établi une coopération avec NVIDIA
18-09Intel et NVIDIA collaboreront pour créer des puces SoC. Un investissement colossal de la part des entreprises de technologies vertes.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Musique Musique
Spotify entre en guerre contre l'IA : des millions de chansons détruites
Droit Droit
L'identité numérique au Royaume-Uni suscite la controverse
Apple Apple
Apple ne baisse pas les bras. L'entreprise teste actuellement son propre chatbot, Veritas.
Matériel Matériel
Le prix des produits électroniques pourrait à nouveau augmenter à cause des tarifs douaniers de Trump.
Google Google
Google a appris aux robots à rechercher des informations sur le Web.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?