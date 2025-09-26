Se connecter  
La nouvelle fonctionnalité IA de Microsoft Photos met de l'ordre dans vos photos.
Publié le: 26/09/2025 @ 18:08:11: Par Nic007 Dans "Windows"
WindowsUne nouvelle fonctionnalité d'IA arrive sur Microsoft Photos, l'application par défaut de gestion des images et des vidéos sur Windows 11. Cette nouvelle fonctionnalité promet de simplifier la gestion de notre bibliothèque, grâce à la prise en charge de l'Auto -Categorization , une fonction évidemment basée sur l'intelligence artificielle, capable de reconnaître et de trier les images automatiquement. Grâce à cette évolution, nos collections ne seront plus un fouillis chaotique de captures d’écran, de reçus ou de documents : l’application pourra distinguer les contenus et les regrouper dans des dossiers dédiés, facilitant ainsi la recherche et l’archivage. La nouvelle fonctionnalité de catégorisation automatique utilise l'intelligence artificielle pour analyser le contenu des images et les classer automatiquement dans l'une des quatre catégories suivantes : captures d'écran, reçus, pièces d'identité et notes. Ainsi, plus besoin de perdre du temps à déplacer manuellement les photos ou à les renommer pour mémoriser leur emplacement. Le système reconnaît également les textes dans d’autres langues que l’anglais : un passeport hongrois, par exemple, est classé comme passeport quelle que soit la langue imprimée sur le document. Une fois la bibliothèque organisée, nous pouvons accéder rapidement aux images via le menu de navigation de gauche ou en utilisant la barre de recherche interne. Vous pouvez toujours corriger manuellement la catégorisation ou envoyer des commentaires à Microsoft pour améliorer la précision du modèle. Cela permet à l'application de gagner en précision au fil du temps et de mieux s'adapter aux besoins de ses utilisateurs.

La catégorisation automatique est disponible exclusivement sur les PC Copilot+ , des modèles dotés d'un matériel optimisé pour les fonctionnalités d'IA intégrées à Windows 11. Pour l'utiliser, vous devrez mettre à jour Microsoft Photos vers la version 2025.11090.25001.0 ou supérieure via le Microsoft Store. Ce déploiement étant progressif, certains utilisateurs pourraient ne pas bénéficier de cette nouvelle fonctionnalité immédiatement. De plus, la catégorisation automatique s'accompagne de la fonctionnalité Super Résolution étendue , désormais compatible avec les PC Copilot+ équipés de processeurs Snapdragon, AMD et Intel. Ce système améliore la qualité des images agrandies, avec la possibilité de télécharger un package supplémentaire pour activer le modèle d'IA requis.
