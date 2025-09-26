Microsoft a cédé. Windows 10 bénéficie d'un support étendu pour tous en Europe

La pression des utilisateurs a porté ses fruits. Microsoft a décidé d'étendre gratuitement le support de Windows 10, mais cela ne concerne qu'un groupe restreint d'utilisateurs dans une région donnée. Cette concession ne peut donc pas être appréciée par tous. Rappelons que le 14 octobre, après dix ans de commercialisation, le support officiel de Windows 10 prendra fin. Cependant, les correctifs de sécurité continueront d'être disponibles dans le cadre du support étendu, sous certaines conditions. Cette situation a changé. Il fallait d'abord posséder un compte Microsoft et utiliser le service OneDrive, ce qui impliquait théoriquement de payer une redevance après avoir dépassé les 5 Go de stockage cloud gratuit. Cette pratique a été désapprouvée par les propriétaires de systèmes et l'association de consommateurs Euroconsumers.
C'est sous la pression des consommateurs européens et du public que Microsoft a cédé et changé d'avis concernant la poursuite du support. Selon une déclaration transmise à Windows Central par un porte-parole de l'entreprise de Redmond, les mises à jour de sécurité seront disponibles gratuitement et sans engagement pour tous les utilisateurs de Windows 10 pendant 12 mois. Il y a cependant un hic : il s’agit de personnes originaires de l’Espace économique européen uniquement (l'Europe au sens large). Euroconsumers Group a également confirmé que Microsoft n'exige aucune action supplémentaire de la part des utilisateurs de l'EEE, comme la sauvegarde de leur système, de leurs applications ou de leurs informations de connexion, ou l'utilisation de Microsoft Rewards.
Il convient toutefois de noter que la durée du programme reste inchangée. Malgré la pression des associations de consommateurs, Microsoft n'envisage pas de modifier la période de support étendue de 12 mois pour Windows 10. Cela signifie que les ordinateurs personnels cesseront de recevoir des mises à jour de sécurité à partir du 13 octobre 2026. Les entreprises pourront toutefois prolonger le cycle de vie de Windows 10 de trois ans supplémentaires en payant Microsoft pour chaque appareil inscrit.
