Xbox annonce les prix et les précommandes des consoles portables ROG Xbox Ally

Xbox annonce aujourd’hui l’ouverture des précommandes pour les consoles ROG Xbox Ally X (899€) et ROG Xbox Ally (599€) sur Xbox.com, la boutique ASUS ainsi que chez certains revendeurs partenaires, en amont du lancement mondial prévu le 16 octobre prochain. Les détails concernant la disponibilité par région et les prix locaux sont disponibles sur le Xbox Wire et sur la page dédiée aux précommandes Xbox. Avec ces nouvelles consoles portables, Xbox inaugure une nouvelle ère du jeu vidéo portable, permettant aux joueuses et joueurs d’accéder à leurs titres préférés depuis Xbox, Battle.net ou d’autres grandes plateformes PC, où qu’ils soient. Fruit de la collaboration entre ASUS, Xbox et Windows, les ROG Xbox Ally X et ROG Xbox Ally offrent une expérience inédite et innovante, avec notamment une interface Xbox en plein écran, une bibliothèque de jeux agrégée intégrant les titres installés depuis les principales plateformes PC, et bien plus encore. Grâce à la compatibilité avec Xbox Play Anywhere, Xbox Game Pass, Xbox Cloud Gaming et Xbox Remote Play, la gamme Xbox Ally simplifie plus que jamais l’accès à sa ludothèque, à la maison comme en déplacement.
