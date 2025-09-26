Intel augmente le prix des processeurs vieux de trois ans parce que les nouveaux ne se vendent pas.

Selon Digitimes, Intel s'apprête à augmenter les prix jusqu'à 10 % sur certains processeurs Raptor Lake, ses processeurs de jeu les plus puissants. Il s'agit des unités de 13e et 14e générations, lancées en octobre 2022. Concrètement, cela se traduirait par une hausse de prix de 150-160 $ à 170-180 $, qui pourrait inclure les modèles populaires Core i3 et Core i5, selon la région et la disponibilité. La décision d'augmenter le prix pourrait surprendre, d'autant plus qu'Intel a déjà annoncé que les pilotes graphiques intégrés de ces chipsets passeraient à un support hérité. Concrètement, cela signifie que les processeurs encore relativement récents (certains lancés en 2023) ne bénéficieront plus d'un support logiciel actif. Malgré cela, la demande pour Raptor Lake reste forte, principalement en raison du fait que les consommateurs délaissent largement la nouvelle gamme de processeurs Lunar Lake avec fonctionnalités d'IA, tandis que les joueurs les préfèrent à Arrow Lake.
Intel ne cache pas que ses derniers processeurs se vendent en deçà des attentes. Le PDG de l'entreprise, Lip-Bu Tan, a ouvertement admis que ces puces ne sont pas assez compétitives. Les clients à la recherche d'un meilleur rapport prix/performances sont plus susceptibles de choisir les modèles éprouvés de la génération précédente ou les puces Ryzen d'AMD. Ces hausses de prix coïncident avec la hausse du prix des modules DDR4. De nombreux fabricants d'ordinateurs préfèrent encore utiliser cette mémoire plutôt que de migrer vers la DDR5, plus onéreuse. Par conséquent, les configurations PC d'entrée de gamme pourraient devenir plus onéreuses, compliquant encore davantage la situation des consommateurs à la recherche de solutions plus abordables. Certaines marques sont déjà confrontées à des pénuries d'approvisionnement, et la volatilité des prix des puces rend les fabricants réticents à signer des contrats à long terme. Il faut donc s'attendre à de nouvelles hausses de prix pour les ordinateurs et les composants au second semestre 2025.
Octobre 2025 marquera la fin du support de Windows 10, ce qui pourrait inciter certaines entreprises à remplacer leur matériel, notamment celles qui ne souhaitent pas payer pour un support étendu. Cependant, pour le grand public, ce sera moins significatif. Une véritable augmentation des ventes ne pourrait se produire que pendant les fêtes de fin d'année, si les fabricants décident de proposer des promotions attractives. Il semble donc que, comme les anciennes puces Raptor Lake sont toujours très populaires, Intel a décidé de profiter de la situation et d'augmenter les prix, même si le support de ces puces prend progressivement fin.
