Test Daemon X Machina: Titanic Scion (Nintendo Switch 2) - Une suite et un semi recommencement.

Publié le: 26/09/2025 @ 14:47:41: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Daemon X Machina: Titanic Scion sert à la fois de continuation spirituelle et d'extension narrative de la série de mecha-action qui a bouleversé le genre en 2019. Si le premier Daemon X Machina a introduit un monde post-apocalyptique rempli de conflits entre humains et IA voyous appelées Immortels, alors Titanic Scion continue cet héritage à une échelle plus grande, plus personnelle et plus philosophique. Titanic Scion conserve des éléments clés comme le système Arsenal, l'énergie Femto et le conflit existentiel, mais introduit de nouveaux personnages, une structure en monde ouvert et une narration plus profonde. Plusieurs personnages du premier jeu réapparaissent en tant que légendes ou antagonistes, créant un lien émotionnel fort pour les joueurs fidèles et un nouvel espace d'exploration pour les nouveaux venus. Produit par Kenichiro Tsukuda et conçu par Shoji Kawamori, ce jeu ne se résume pas à des combats de machines, mais à une quête de sens dans un monde en ruine. Titanic Scion est une réflexion sur cette question ancestrale : si nos corps sont des machines, où sont nos âmes ? Bref, l'histoire du jeu se déroule plusieurs siècles après les événements du premier volet. Le monde est toujours en proie à une guerre entre les Outers, des humains dotés de capacités spéciales grâce à l'exposition à l'énergie Femto, et un groupe d'humains qui veulent contrôler les femtos et conquérir le monde. Au début du jeu, vous, le protagoniste, accompagné de votre meilleur ami, Nerve, tentez de vous échapper d'une station orbitale appelée Garden, où les Outers sont détenus et utilisés pour des expériences. Dans un combat perdu d'avance, Nerve se sacrifie pour vous permettre de vous enfuir à la surface de la planète. Après vous être écrasé, vous rejoignez les Reclaimers, une force rebelle luttant contre le régime militaire de l'Axiome Souverain. Vos missions initiales sont axées sur la survie, l'accomplissement de vos preuves au Colisée et la construction progressive d'une réputation de mercenaire. Mais sous les explosions et le métal se cache une histoire plus profonde : celle de l'identité, de la trahison et de l'espoir de libérer non seulement le corps, mais aussi l'âme d'un système oppressif. À mi-chemin du jeu, l'histoire s'intensifie lorsqu'un conflit éclate, impliquant non seulement les humains et les Outers, mais aussi une mystérieuse entité extraterrestre. La tension monte à mesure que nous approchons à nouveau de Garden, non seulement pour sauver Nerve, mais aussi pour découvrir la vérité sur les origines de Femto et notre rôle dans ce cycle de guerre sans fin.
Liens
Lire l'article (0 Clics)
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-09Test Indiana Jones et le Cercle Ancien: L'Ordre des Géants (Xbox Series X) - Une extension courte mais efficace
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité