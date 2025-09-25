Se connecter  
Test Money Laundering Simulator (PS5) - Opération blanchiment
Publié le: 25/09/2025 @ 14:46:36: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Jeux VidéosDéveloppé et produit par NOSTRA Games, Money Laundering Simulator est un simulateur de gestion de blanchisserie ... d'argent sale ! Le jeu nous offre la possibilité de gérer notre propre établissement, située dans un sous-sol forcément. La réception des contrats se fait via un smartphone. Nous recevons les commandes par un tuyau et les expédions par un ascenseur. La monnaie utilisée ici sert à améliorer la blanchisserie et à acheter des stocks. Ces stocks sont divisés en deux catégories : ceux où les commandes seront collectées et ceux où le matériel est utilisé pour travailler avec des espèces. Après avoir reçu un contrat, une commande contenant une liste de travaux et l'argent lui-même arrive. Le cash est dissimulé dans des boîtes à chaussures, des sacs poubelles, un matelas, etc. D'importantes quantités d'argent liquide sont tachées d'huile, de sang, de saleté et de liquides. Selon la tâche, il faut laver, sécher, repasser et trier, et au final, les liasses soigneusement triées sont réparties dans des boîtes, des sacs de sport ou des valises de voyage. Le système de progression vous permet de débloquer progressivement de nouvelles améliorations et fonctionnalités. Pour un accès complet, vous devrez améliorer votre réputation jusqu'au niveau 9. Après le niveau 15, le dernier niveau d'amélioration s'ouvre et les améliorations suivantes n'apportent aucun changement. Les commandes sont classées sur la carte par ordre d'urgence : vert (simple), jaune (standard, sans minuteur), rouge (urgent). Le titre ne comporte aucune intrigue, mais se concentre sur la progression de votre business à travers un système de mise à niveau et de popularité. La satisfaction du client influence directement le succès du lieu, nécessitant une attention particulière à la qualité du service et à la rapidité de préparation.
