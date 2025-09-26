L'Union européenne rejette la proposition d'Apple. Les critiques de Trump n'ont rien arrangé.

L'Union européenne a fermement rejeté la proposition d'Apple d'abroger et de remplacer le Digital Markets Act (DMA), la loi qui régit les activités des grandes entreprises technologiques de l'Union. Comme l'a rapporté France 24, le médiateur numérique de l'UE, Thomas Regnier, a répondu à la lettre ouverte d'Apple critiquant l'impact du DMA sur les utilisateurs européens. « Apple a remis en question chaque élément du DMA depuis son origine. La Commission européenne n'a absolument aucune intention de le démanteler », a déclaré M. Regnier. Adopté en 2022, le Digital Markets Act a été conçu comme un outil révolutionnaire pour freiner la domination des géants de la technologie et créer des conditions de concurrence plus équitables pour les petits acteurs. Depuis son entrée en vigueur, cette réglementation a suscité des tensions entre Bruxelles et les géants de la tech, notamment avec Apple, dont les pratiques liées à l'App Store, à l'interopérabilité des appareils et au choix du navigateur ont été scrutées par les régulateurs. Début 2025, la Commission européenne a infligé une amende d'environ 570 millions de dollars à Apple pour des activités jugées anticoncurrentielles. L'entreprise de Cupertino a fait appel.
Cet été, la Commission européenne a lancé une consultation publique sur le DMA, qui s'est clôturée le 24 septembre. Apple a soumis une réponse officielle et publié simultanément un billet de blog accusant la loi de dégrader l'expérience utilisateur dans l'UE. L'entreprise a fait valoir que la mise en œuvre du DMA expose les consommateurs à un risque accru de fraude, accroît la probabilité de téléchargement d'applications malveillantes et affaiblit la protection des données personnelles. Le géant de Cupertino a donc appelé les régulateurs à « examiner de plus près » l'impact de la nouvelle réglementation sur les utilisateurs quotidiens de ses produits. Le différend sur le DMA et les lourdes amendes infligées aux géants de la technologie s'inscrit dans un conflit plus large entre l'UE et les États-Unis. Le président Donald Trump a ouvertement critiqué Bruxelles pour avoir ciblé les entreprises américaines, et le Wall Street Journal a rapporté que l'UE pourrait utiliser des amendes dans le cadre de négociations commerciales.
