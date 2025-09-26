Intel se rapproche à nouveau d'Apple. Ils recherchent de l'aide et un nouvel investisseur.

Intel traverse une période difficile de son histoire et envisagerait un partenariat avec son ancien partenaire, Apple. Une telle décision constituerait un tournant radical après que le fabricant d'iPhone a complètement abandonné les processeurs Intel et mis fin à la prise en charge de macOS pour les appareils équipés de ses puces. Bloomberg rapporte qu'Intel est en pourparlers préliminaires avec Apple concernant un éventuel investissement. Les détails sont rares pour le moment, et certaines sources soulignent que les négociations pourraient ne pas aboutir à un accord. Intel a déjà recherché de nouveaux financements et partenaires. Nvidia a récemment investi 5 milliards de dollars dans un projet commun de semi-conducteurs, et SoftBank a offert un soutien de 2 milliards de dollars. Le fabricant de puces électroniques recherche également d'autres investisseurs pour stabiliser la situation. Intel, leader incontesté du marché des processeurs pendant des décennies, a progressivement perdu des parts de marché ces dernières années. Nvidia domine le secteur des accélérateurs d'IA, tandis qu'AMD s'impose de plus en plus sur les segments des ordinateurs personnels et des serveurs. Intel tente de reconstruire sa position, mais ses initiatives ultérieures n'ont pas produit les résultats escomptés.
Une éventuelle collaboration avec Apple serait symbolique, mais rien n'indique que l'entreprise de Tim Cook souhaite revenir aux processeurs Intel pour ses ordinateurs. Apple développe ses propres puces, fabriquées par TSMC, et développe constamment son expertise en conception de puces. Cependant, l'histoire des deux entreprises est un mélange d'étroite collaboration et de rivalité – du passage du Mac aux processeurs Intel en 2006 à l'acquisition par Apple de l'activité modems mobiles d'Intel en 2019. Les dernières initiatives d'Intel s'inscrivent dans une stratégie globale soutenue par Washington. En août, l'administration Trump a accordé au gouvernement américain une participation de 10 % dans l'entreprise afin de souligner son importance dans la relance de la production nationale de semi-conducteurs. L'actuel PDG, Lip-Bu Tan, tente de restaurer la confiance des investisseurs et de rationaliser le développement des fonderies d'Intel, mais l'entreprise peine à attirer des clients pour ses nouveaux procédés technologiques.
Apple souligne son engagement envers le développement de l'industrie manufacturière américaine. En août, la société a porté son plan d'investissement national à 600 milliards de dollars sur quatre ans. Une partie de cette somme a été allouée au soutien de fournisseurs historiques comme Corning. Dans une récente interview, Tim Cook a évité de commenter Intel, mais a souligné que la concurrence dans le secteur des semi-conducteurs était essentielle et qu'Apple accueillerait favorablement de nouveaux acteurs forts dans ce secteur.
