Google va améliorer l'édition de photos grâce à l'IA

Google Photos a ajouté un outil utilisant l'intelligence artificielle pour les retouches avancées. Cela simplifie considérablement l'utilisation de cet outil populaire et ne nécessite aucune étape complexe. Cette nouvelle fonctionnalité permet aux utilisateurs de modifier leurs photos à l'aide de simples commandes vocales ou textuelles, éliminant ainsi le recours aux outils de retouche traditionnels. Ainsi, ils peuvent rapidement et facilement apporter divers ajustements à une photo, comme l'éclaircir, supprimer des éléments inutiles ou reconstituer une ancienne photo. Initialement disponible uniquement sur les smartphones Pixel, cet outil s'étend désormais à un public plus large d'utilisateurs Android. La fonctionnalité reste accessible aux adultes utilisant la version anglaise de l'application. Les utilisateurs peuvent sélectionner l’option « Aidez-moi à éditer » dans l’éditeur de photos, et Gemini, l’outil d’IA, suggérera diverses options d’édition ou permettra des corrections plus avancées. De plus, les photos modifiées avec l'IA seront désormais étiquetées conformément à la norme C2PA Content Credentials.
