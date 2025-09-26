Jouer en bourse uniquement avec l'IA : les investisseurs s'appuient de plus en plus sur ChatGPT

Se connecter  
Publié le: 26/09/2025 @ 00:56:24: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationL'intelligence artificielle transforme la façon dont les investisseurs individuels prennent des décisions sur les marchés financiers. Selon une étude récente, 13 % des investisseurs particuliers utilisent désormais ChatGPT pour sélectionner des actions, ce qui alimente la croissance fulgurante du marché du robo-advice. Le cabinet d'analystes Research and Markets prévoit que le marché du conseil en investissement automatisé passera de 61,75 milliards de dollars en 2024 à 470,91 milliards de dollars en 2029, soit une augmentation d'environ 600 %. La moitié des investisseurs particuliers se disent prêts à utiliser des outils d'IA comme ChatGPT ou Google Gemini pour choisir leurs investissements. Jeremy Leung, ancien analyste chez UBS, a commencé à utiliser ChatGPT après avoir perdu son emploi dans une banque suisse. « Je n'ai plus accès à un terminal Bloomberg ni à des services de marché coûteux. Même un simple ChatGPT peut reproduire bon nombre des processus que j'utilisais auparavant », explique l'expert.

L'efficacité de l'IA en matière d'investissement est confirmée par des résultats concrets. Finder a demandé à ChatGPT de sélectionner un panier de 38 actions de haute qualité, en tenant compte de critères tels que le niveau d'endettement et la stabilité de la croissance. Le portefeuille, qui comprend Nvidia et Amazon, a progressé de près de 55 %, surperformant de 19 points de pourcentage la moyenne des dix fonds britanniques les plus populaires. Les experts mettent toutefois en garde contre les risques. Dan Moczulski d'eToro souligne que « les modèles d'IA peuvent être brillants, mais le problème survient lorsque les gens traitent ChatGPT comme une boule de cristal. » Les outils polyvalents peuvent déformer les données et s'appuyer excessivement sur les tendances historiques des prix. ChatGPT lui-même avertit les utilisateurs qu'il ne doit pas être utilisé comme un conseil financier professionnel, mais cela n'empêche pas l'IA de devenir de plus en plus populaire dans l'investissement.
