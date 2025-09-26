Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple prépare la plus grande mise à jour du MacBook depuis des années.
Publié le: 26/09/2025 @ 00:55:16: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple prépare le lancement d'une nouvelle génération d'ordinateurs Mac équipés de processeurs M5. Selon des rapports récents, la gamme renouvelée devrait être lancée entre fin 2025 et début 2026, et comprendra tous les modèles populaires du portefeuille de l'entreprise californienne. Conformément à la stratégie traditionnelle d'Apple, la priorité sera donnée aux MacBook Pro 14 et 16 pouces, ses modèles phares. Ces modèles devraient être équipés des processeurs M5, M5 Pro et M5 Max, offrant des gains de performances significatifs tout en conservant le châssis habituel, avec une découpe pour la caméra et une large connectique. Le fabricant prévoit également la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et probablement des ports Thunderbolt 5. Le MacBook Air, le modèle le plus populaire d'Apple, devrait recevoir la puce M5 début 2026. La société conservera le design mince introduit en 2022, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la prolongation de la durée de vie de la batterie.

Le Mac mini pourrait être l'un des premiers ordinateurs de bureau équipés d'un processeur M5, avec un lancement possible dès fin 2025. Ce modèle sera disponible en versions M5 et M5 Pro, conservant son châssis compact en aluminium. L'iMac 24 pouces, équipé de la puce M4 en 2024, bénéficiera d'une nouvelle mise à jour début 2026. Apple proposera probablement également de nouvelles options de couleurs, tout en conservant le design actuel et l'écran Retina 4,5K. La plus grande inconnue concerne le Mac Pro, qui pourrait être mis à jour avec la puce M5 Ultra dès fin 2025, bien que les détails restent flous. Le calendrier est susceptible d'être modifié en raison de difficultés de fabrication.
Jouer en bourse uniquement avec l'IA : l... »« Faire semblant de travailler est la nouv...
Plus d'actualités dans cette catégorie
25-09Apple met en garde l'Europe : vous vous tirez une balle dans le pied.
24-09L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation
24-09L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces
19-09Apple a commandé plus de la moitié de la capacité de TSMC, ne laissant aucune chance à Qualcomm.
18-09Apple a déjà commandé la production d'un iPhone pliable
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Programmation Programmation
Jouer en bourse uniquement avec l'IA : les investisseurs s'appuient de plus en plus sur ChatGPT
Apple Apple
Apple prépare la plus grande mise à jour du MacBook depuis des années.
Emploi Emploi
Faire semblant de travailler est la nouvelle tendance. Les employés ne veulent plus retourner au bureau.
Programmation Programmation
Les gens se contenteront de nettoyer le code après les machines. L'IA tuera la profession de programmeur.
Apple Apple
Apple met en garde l'Europe : vous vous tirez une balle dans le pied.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?