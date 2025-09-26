Apple prépare la plus grande mise à jour du MacBook depuis des années.

Apple prépare le lancement d'une nouvelle génération d'ordinateurs Mac équipés de processeurs M5. Selon des rapports récents, la gamme renouvelée devrait être lancée entre fin 2025 et début 2026, et comprendra tous les modèles populaires du portefeuille de l'entreprise californienne. Conformément à la stratégie traditionnelle d'Apple, la priorité sera donnée aux MacBook Pro 14 et 16 pouces, ses modèles phares. Ces modèles devraient être équipés des processeurs M5, M5 Pro et M5 Max, offrant des gains de performances significatifs tout en conservant le châssis habituel, avec une découpe pour la caméra et une large connectique. Le fabricant prévoit également la prise en charge du Wi-Fi 7, du Bluetooth 6 et probablement des ports Thunderbolt 5. Le MacBook Air, le modèle le plus populaire d'Apple, devrait recevoir la puce M5 début 2026. La société conservera le design mince introduit en 2022, en se concentrant sur l'amélioration de l'efficacité énergétique et la prolongation de la durée de vie de la batterie.
Le Mac mini pourrait être l'un des premiers ordinateurs de bureau équipés d'un processeur M5, avec un lancement possible dès fin 2025. Ce modèle sera disponible en versions M5 et M5 Pro, conservant son châssis compact en aluminium. L'iMac 24 pouces, équipé de la puce M4 en 2024, bénéficiera d'une nouvelle mise à jour début 2026. Apple proposera probablement également de nouvelles options de couleurs, tout en conservant le design actuel et l'écran Retina 4,5K. La plus grande inconnue concerne le Mac Pro, qui pourrait être mis à jour avec la puce M5 Ultra dès fin 2025, bien que les détails restent flous. Le calendrier est susceptible d'être modifié en raison de difficultés de fabrication.
