Les gens se contenteront de nettoyer le code après les machines. L'IA tuera la profession de programmeur.

Les gens se contenteront de nettoyer le code après les machines. L'IA tuera la ...
Publié le: 26/09/2025 @ 00:52:18: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationLe développement des réseaux neuronaux représente une menace sérieuse pour les langages de programmation traditionnels de haut niveau. Jusqu'à récemment, JavaScript était considéré comme le fondement du web moderne, mais dans le dernier classement IEEE Spectrum, sa popularité a fortement chuté, passant de la troisième à la sixième place. La raison n'est pas la technologie elle-même, mais une évolution de la façon dont les programmeurs résolvent les problèmes. Jusqu'à présent, la principale source de connaissances du secteur était le forum Stack Overflow, où des millions d'experts échangeaient quotidiennement des solutions. Cependant, l'intelligence artificielle prend rapidement le relais. Au lieu d'attendre les réponses de leurs collègues, les développeurs soumettent leurs questions à des modèles de langage, qui livrent le code finalisé en quelques secondes. Les données montrent qu'en 2025, le nombre de requêtes sur Stack Overflow avait diminué de 78 % par rapport à l'année précédente.

Les réseaux neuronaux permettent d'écrire des programmes en langage naturel. Une simple requête dans sa langue maternelle produit du code exécutable en Python, Java, C++, voire dans des langages obsolètes datant de plusieurs décennies. Cette tendance, baptisée « vibe coding », gagne en popularité auprès des personnes n'ayant jamais programmé. Parallèlement, un nouveau créneau professionnel émerge : des spécialistes appelés « nettoyeurs de code » corrigent les erreurs et optimisent le code généré par l'IA. L'IA pouvant générer du code dans presque tous les langages courants, la nécessité de nouvelles solutions syntaxiques devient discutable. Les modèles nécessitent d'énormes quantités de données d'entraînement, disponibles uniquement pour les langages courants. Les tentatives d'introduction de langages de niche se heurtent au manque de ressources, ce qui complique leur intégration aux outils d'IA.

Malgré les bouleversements qui secouent le monde de la programmation, Python occupe toujours la première place des classements IEEE Spectrum et Tiobe. Java arrive en deuxième position, suivi de C++ et de SQL. Cependant, l'importance croissante des réseaux neuronaux signifie que les statistiques pourraient bientôt devenir une curiosité historique si les langages de programmation de haut niveau sont remplacés par du code généré à partir de requêtes en langage naturel.
