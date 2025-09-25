Apple met en garde l'Europe : vous vous tirez une balle dans le pied.

Apple a publiÃ© une longue dÃ©claration expliquant comment, selon elle, la loi europÃ©enne sur les marchÃ©s numÃ©riques (Digital Markets Act) altÃ¨re (en pire) l'expÃ©rience utilisateur avec ses produits. La sociÃ©tÃ© de Cupertino souligne les retards potentiels dans le lancement de nouvelles fonctionnalitÃ©s et les risques liÃ©s Ã la sÃ©curitÃ© et Ã la confidentialitÃ© , et met en garde ses clients europÃ©ens contre les consÃ©quences qu'elle estime que cette rÃ©glementation entraÃ®ne. Dans son communiquÃ© , Apple indique que le DMA ralentit le dÃ©ploiement de nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les utilisateurs europÃ©ens. Selon l'entreprise, certaines technologies conÃ§ues pour garantir la confidentialitÃ© et l'intÃ©gration des appareils nÃ©cessitent des travaux d'ingÃ©nierie supplÃ©mentaires avant de pouvoir Ãªtre compatibles avec les plateformes non Apple, comme l'exige le rÃ¨glement. Parmi les exemples citÃ©s, on peut citer :
- Traduction en temps rÃ©el avec les AirPods , alimentÃ©e par Apple Intelligence, qui, selon la sociÃ©tÃ©, risque de perdre en sÃ©curitÃ© si elle est mise Ã disposition de tiers.
- Mirror iPhone , qui permet de contrÃ´ler son smartphone depuis un Mac, mais qu'Apple dÃ©clare ne pas pouvoir Ã©tendre Ã d'autres appareils que le sien sans compromettre la protection des donnÃ©es.
- Les fonctionnalitÃ©s de Maps , telles que Â« Lieux que vous avez visitÃ©s Â» et Â« ItinÃ©raires favoris Â», que Cupertino ne juge pas possible de partager avec dâ€™autres dÃ©veloppeurs sans risquer la confidentialitÃ©.
Apple affirme que la Commission europÃ©enne a rejetÃ© ses propositions de sÃ©curitÃ© alternatives, exigeant que ces fonctionnalitÃ©s ne soient pas mises Ã la disposition des utilisateurs d'Apple jusqu'Ã ce qu'elles soient prÃªtes pour d'autres Ã©cosystÃ¨mes. L'entreprise prÃ©vient donc qu'Ã l'avenir, la liste des nouveaux produits disponibles tardivement dans l'UE pourrait s'allonger .
Apple rappelle Ã©galement que le DMA modifie profondÃ©ment le modÃ¨le de l'App Store , en introduisant le tÃ©lÃ©chargement latÃ©ral , des places de marchÃ© alternatives et des systÃ¨mes de paiement tiers pour les utilisateurs europÃ©ens . Selon l'entreprise, ces changements augmentent le risque d' escroqueries , d'applications malveillantes et de pratiques opaques, rÃ©duisant ainsi la simplicitÃ© d'un canal de distribution unique.
- Exposition accrue Ã des contenus dangereux , tels que des applications pornographiques ou de jeu, qui n'Ã©taient jamais autorisÃ©es auparavant sur l'App Store.
- ExpÃ©rience moins claire pour les utilisateurs , obligÃ©s de naviguer sur plusieurs marchÃ©s avec des rÃ¨gles et des contrÃ´les diffÃ©rents.
- De nouvelles demandes d'accÃ¨s Ã des donnÃ©es sensibles , comme le contenu des notifications ou l'historique du rÃ©seau Wi-Fi, pourraient, selon Apple, augmenter le risque de surveillance et de pistage.
Pour lâ€™entreprise, ces mesures ne garantissent pas les bÃ©nÃ©fices promis par le lÃ©gislateur europÃ©en. Apple estime que, plutÃ´t que dâ€™Ã©largir le choix des consommateurs, le DMA nivelle les marchÃ©s et rÃ©duit la diffÃ©renciation des plateformes , avec des effets qui pourraient pÃ©naliser ceux qui utilisent ses produits.
Outre les critiques d'Apple, il convient de rappeler la logique qui a conduit l'Union europÃ©enne Ã introduire le Digital Markets Act . Pour Bruxelles, ce rÃ¨glement vise Ã rÃ©duire le pouvoir des grandes plateformes (appelÃ©es Â« gatekeepers Â») et Ã garantir un marchÃ© numÃ©rique plus ouvert . Du point de vue des institutions europÃ©ennes, les places de marchÃ© et les systÃ¨mes de paiement alternatifs ne reprÃ©sentent pas une menace, mais un moyen de rÃ©duire la dÃ©pendance Ã un fournisseur unique : les utilisateurs auraient plus de libertÃ© de choix et les petits dÃ©veloppeurs auraient de plus grandes opportunitÃ©s de croissance. MÃªme lorsquâ€™il sâ€™agit de retards dans la sortie de fonctionnalitÃ©s, le point de vue est diffÃ©rent : si une entreprise nâ€™est pas prÃªte Ã proposer une innovation dans des conditions de concurrence ouverte, elle ne devrait pas pouvoir la mettre Ã disposition en exclusivitÃ© de ses clients, car cela renforcerait sa position dominante .
Enfin, l'accÃ¨s aux donnÃ©es est interprÃ©tÃ© comme un outil permettant d'accroÃ®tre la portabilitÃ© et l'interopÃ©rabilitÃ© entre les plateformes. L'objectif affichÃ© n'est pas d'exposer les utilisateurs Ã des risques de surveillance, mais de rÃ©duire la contrainte liÃ©e Ã l'appartenance Ã un Ã©cosystÃ¨me unique . De ce point de vue, le DMA vise Ã crÃ©er un marchÃ© numÃ©rique plus Ã©quilibrÃ©, oÃ¹ les citoyens europÃ©ens pourront bÃ©nÃ©ficier d' un choix plus large et d'une concurrence plus saine . Apple n'est Ã©videmment pas d'accord (mais il n'est certainement pas le seul) : il reste Ã dÃ©terminer Ã qui s'adresse son attrait et quelles pourraient en Ãªtre les consÃ©quences.
