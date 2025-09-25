Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Apple met en garde l'Europe : vous vous tirez une balle dans le pied.
PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 19:44:51: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple a publiÃ© une longue dÃ©claration expliquant comment, selon elle, la loi europÃ©enne sur les marchÃ©s numÃ©riques (Digital Markets Act) altÃ¨re (en pire) l'expÃ©rience utilisateur avec ses produits. La sociÃ©tÃ© de Cupertino souligne les retards potentiels dans le lancement de nouvelles fonctionnalitÃ©s et les risques liÃ©s Ã  la sÃ©curitÃ© et Ã  la confidentialitÃ© , et met en garde ses clients europÃ©ens contre les consÃ©quences qu'elle estime que cette rÃ©glementation entraÃ®ne. Dans son communiquÃ© , Apple indique que le DMA ralentit le dÃ©ploiement de nouvelles fonctionnalitÃ©s pour les utilisateurs europÃ©ens. Selon l'entreprise, certaines technologies conÃ§ues pour garantir la confidentialitÃ© et l'intÃ©gration des appareils nÃ©cessitent des travaux d'ingÃ©nierie supplÃ©mentaires avant de pouvoir Ãªtre compatibles avec les plateformes non Apple, comme l'exige le rÃ¨glement. Parmi les exemples citÃ©s, on peut citer :

- Traduction en temps rÃ©el avec les AirPods , alimentÃ©e par Apple Intelligence, qui, selon la sociÃ©tÃ©, risque de perdre en sÃ©curitÃ© si elle est mise Ã  disposition de tiers.
- Mirror iPhone , qui permet de contrÃ´ler son smartphone depuis un Mac, mais qu'Apple dÃ©clare ne pas pouvoir Ã©tendre Ã  d'autres appareils que le sien sans compromettre la protection des donnÃ©es.
- Les fonctionnalitÃ©s de Maps , telles que Â« Lieux que vous avez visitÃ©s Â» et Â« ItinÃ©raires favoris Â», que Cupertino ne juge pas possible de partager avec dâ€™autres dÃ©veloppeurs sans risquer la confidentialitÃ©.

Apple affirme que la Commission europÃ©enne a rejetÃ© ses propositions de sÃ©curitÃ© alternatives, exigeant que ces fonctionnalitÃ©s ne soient pas mises Ã  la disposition des utilisateurs d'Apple jusqu'Ã  ce qu'elles soient prÃªtes pour d'autres Ã©cosystÃ¨mes. L'entreprise prÃ©vient donc qu'Ã  l'avenir, la liste des nouveaux produits disponibles tardivement dans l'UE pourrait s'allonger .

Apple rappelle Ã©galement que le DMA modifie profondÃ©ment le modÃ¨le de l'App Store , en introduisant le tÃ©lÃ©chargement latÃ©ral , des places de marchÃ© alternatives et des systÃ¨mes de paiement tiers pour les utilisateurs europÃ©ens . Selon l'entreprise, ces changements augmentent le risque d' escroqueries , d'applications malveillantes et de pratiques opaques, rÃ©duisant ainsi la simplicitÃ© d'un canal de distribution unique.

- Exposition accrue Ã  des contenus dangereux , tels que des applications pornographiques ou de jeu, qui n'Ã©taient jamais autorisÃ©es auparavant sur l'App Store.
- ExpÃ©rience moins claire pour les utilisateurs , obligÃ©s de naviguer sur plusieurs marchÃ©s avec des rÃ¨gles et des contrÃ´les diffÃ©rents.
- De nouvelles demandes d'accÃ¨s Ã  des donnÃ©es sensibles , comme le contenu des notifications ou l'historique du rÃ©seau Wi-Fi, pourraient, selon Apple, augmenter le risque de surveillance et de pistage.

Pour lâ€™entreprise, ces mesures ne garantissent pas les bÃ©nÃ©fices promis par le lÃ©gislateur europÃ©en. Apple estime que, plutÃ´t que dâ€™Ã©largir le choix des consommateurs, le DMA nivelle les marchÃ©s et rÃ©duit la diffÃ©renciation des plateformes , avec des effets qui pourraient pÃ©naliser ceux qui utilisent ses produits.

Outre les critiques d'Apple, il convient de rappeler la logique qui a conduit l'Union europÃ©enne Ã  introduire le Digital Markets Act . Pour Bruxelles, ce rÃ¨glement vise Ã  rÃ©duire le pouvoir des grandes plateformes (appelÃ©es Â« gatekeepers Â») et Ã  garantir un marchÃ© numÃ©rique plus ouvert . Du point de vue des institutions europÃ©ennes, les places de marchÃ© et les systÃ¨mes de paiement alternatifs ne reprÃ©sentent pas une menace, mais un moyen de rÃ©duire la dÃ©pendance Ã  un fournisseur unique : les utilisateurs auraient plus de libertÃ© de choix et les petits dÃ©veloppeurs auraient de plus grandes opportunitÃ©s de croissance. MÃªme lorsquâ€™il sâ€™agit de retards dans la sortie de fonctionnalitÃ©s, le point de vue est diffÃ©rent : si une entreprise nâ€™est pas prÃªte Ã  proposer une innovation dans des conditions de concurrence ouverte, elle ne devrait pas pouvoir la mettre Ã  disposition en exclusivitÃ© de ses clients, car cela renforcerait sa position dominante .

Enfin, l'accÃ¨s aux donnÃ©es est interprÃ©tÃ© comme un outil permettant d'accroÃ®tre la portabilitÃ© et l'interopÃ©rabilitÃ© entre les plateformes. L'objectif affichÃ© n'est pas d'exposer les utilisateurs Ã  des risques de surveillance, mais de rÃ©duire la contrainte liÃ©e Ã  l'appartenance Ã  un Ã©cosystÃ¨me unique . De ce point de vue, le DMA vise Ã  crÃ©er un marchÃ© numÃ©rique plus Ã©quilibrÃ©, oÃ¹ les citoyens europÃ©ens pourront bÃ©nÃ©ficier d' un choix plus large et d'une concurrence plus saine . Apple n'est Ã©videmment pas d'accord (mais il n'est certainement pas le seul) : il reste Ã  dÃ©terminer Ã  qui s'adresse son attrait et quelles pourraient en Ãªtre les consÃ©quences.
« Google transforme une fois de plus la re...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
24-09L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation
24-09L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces
19-09Apple a commandÃ© plus de la moitiÃ© de la capacitÃ© de TSMC, ne laissant aucune chance Ã  Qualcomm.
18-09Apple a dÃ©jÃ  commandÃ© la production d'un iPhone pliable
18-09Apple prÃ©pare un MacBook Air ultra-abordable.
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Apple Apple
Apple met en garde l'Europe : vous vous tirez une balle dans le pied.
Google Google
Google transforme une fois de plus la recherche : avec Search Live, vous parlez et montrez, et les rÃ©ponses arrivent immÃ©diatement
Android Android
Android Auto s'agrandit, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Les ordinateurs portables Windows rattraperont enfin les MacBook. Le Snapdragon X2 Ã©crase son prÃ©dÃ©cesseur.
Consoles Consoles
Sony aurait l'intention de rÃ©viser la PlayStation 5 Pro
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?