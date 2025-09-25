Google transforme une fois de plus la recherche : avec Search Live, vous parlez et montrez, et les rÃ©ponses arrivent immÃ©diatement

Google a lancÃ© une nouvelle fonctionnalitÃ© de recherche qui va une fois de plus rÃ©volutionner nos habitudes. Avec Search Live , nous pouvons combiner notre voix et l'appareil photo de notre smartphone pour obtenir des rÃ©ponses immÃ©diates et contextuelles, transformant ainsi nos recherches en conversations en temps rÃ©el. Cette fonctionnalitÃ© est similaire Ã celle dÃ©jÃ disponible avec le mode Live de Gemini , mais intÃ©grÃ©e Ã Search. Avec Search Live, Google rend la recherche plus interactive. Plus besoin de se limiter Ã la saisie : lorsque vous ouvrez l'application Google sur Android ou iOS, vous trouverez un nouveau bouton Live sous la barre de recherche. Vous pouvez alors poser des questions Ã voix haute et, si vous le souhaitez, activer l'appareil photo de votre tÃ©lÃ©phone pour partager ce que vous voyez. De cette faÃ§on, l'assistant n'interprÃ¨te pas seulement les mots, mais comprend le contexte visuel et nous donne des rÃ©ponses pertinentes en temps rÃ©el. Si nous utilisons dÃ©jÃ Google Lens, appuyez simplement sur l'option Live en bas pour passer instantanÃ©ment en mode conversation avec l'appareil photo actif.
La nouvelle fonctionnalitÃ© est disponible sans activation des fonctionnalitÃ©s expÃ©rimentales : les utilisateurs rÃ©sidant aux Ã‰tats-Unis et utilisant l'application en anglais peuvent l'essayer dÃ¨s maintenant. Pour le reste du monde, comme toujours, il faudra attendre une date ultÃ©rieure indÃ©terminÃ©e. Google a montrÃ© plusieurs scÃ©narios dans lesquels Search Live peut Ãªtre utile dans la vie de tous les jours, Ã savoir :
- Voyages : Pendant les vacances, nous pouvons demander des informations sur les lieux Ã visiter ou pointer l'appareil photo sur ce que nous avons devant nous pour en savoir immÃ©diatement plus.
- Nouveaux passe-temps : Si nous voulons apprendre Ã prÃ©parer le matcha, il suffit de regarder les outils du coffret et de demander Ã quoi ils servent ou quels ingrÃ©dients nous pouvons remplacer.
- Assistance technique : lors de l'installation d'un systÃ¨me audio ou d'autres appareils Ã©lectroniques, nous pouvons vous montrer les cÃ¢bles et vous fournir des instructions Ã©tape par Ã©tape, sans rechercher de manuels en ligne.
- Projets scolaires : Dans une expÃ©rience scientifique, comme l'expÃ©rience du Â« dentifrice pour Ã©lÃ©phant Â», l' IA explique ce qui se passe et fournit des liens pour explorer davantage la thÃ©orie.
- SoirÃ©es jeux : Face Ã une pile de cartons, on peut demander Ã l'application quel jeu de sociÃ©tÃ© est le plus adaptÃ© au groupe, Ã©vitant ainsi de devoir feuilleter les rÃ¨gles une Ã une.
