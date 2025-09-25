Se connecter  
Android Auto s'agrandit, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 19:38:41: Par Nic007 Dans "Android"
AndroidS'il y a bien une chose qui ne manque jamais d'apparaÃ®tre avec Android Auto, c'est un nouveau bug. Plus prÃ©cisÃ©ment, certains utilisateurs ont signalÃ© un problÃ¨me inhabituel : les icÃ´nes et les applications apparaissent Ã©normes , ce qui rend difficile, voire impossible, l'utilisation de services comme Google Maps ou Spotify . Ce problÃ¨me ne concerne pas tout le monde, comme toujours, mais il suscite une frustration croissante au sein de la communautÃ©. Depuis mai, plusieurs utilisateurs signalent un bug rÃ©current dans Android Auto : les icÃ´nes et les interfaces apparaissent agrandies , avec un effet de Â« zoom Â» rendant certains Ã©crans quasiment inutilisables. Google Maps et Spotify sont dÃ©formÃ©s au point d'Ãªtre mÃ©connaissables, empÃªchant la navigation ou la gestion de la musique.

Des signalements ont d'abord Ã©tÃ© signalÃ©s dans la version bÃªta, mais le problÃ¨me semble s'Ãªtre Ã©galement propagÃ© Ã  la version stable . MalgrÃ© cela, le bug semble incohÃ©rent : il ne touche pas tout le monde et n'est pas liÃ© Ã  une version logicielle spÃ©cifique, ce qui rend difficile l'identification de la cause. La discussion a refait surface sur Reddit , oÃ¹ plusieurs conducteurs ont partagÃ© la mÃªme expÃ©rience. Les forums officiels de Google ont Ã©galement recueilli d'autres tÃ©moignages, confirmant qu'il ne s'agit pas d'un cas isolÃ©. Cependant, Ã  ce jour, Google n'a fourni ni solution ni clarification officielle , laissant aux utilisateurs la seule possibilitÃ© de signaler le dysfonctionnement et d'attendre une solution.
