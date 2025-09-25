Les ordinateurs portables Windows rattraperont enfin les MacBook. Le Snapdragon X2 Ã©crase son prÃ©dÃ©cesseur.

Lors du Snapdragon Summit, Qualcomm a officiellement annoncÃ© sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs ARM pour ordinateurs Windows. Le Snapdragon X2 s'inscrit dans la continuitÃ© de la sÃ©rie lancÃ©e il y a un an, premier vÃ©ritable concurrent des puces Apple Silicon. Cette fois, le fabricant mise sur des performances encore supÃ©rieures et divise son offre en deux gammes : Elite et Extreme. Le principal changement par rapport Ã la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration rÃ©side dans l'augmentation du nombre de cÅ“urs, passant de 12 Ã 18. Le modÃ¨le phare X2E-96-100 atteint des frÃ©quences d'horloge allant jusqu'Ã 5,0 GHz en modes monocÅ“ur et double cÅ“ur. De plus, Qualcomm a augmentÃ© la bande passante du cache et de la RAM, qui atteint jusqu'Ã 228 Go/s sur les chipsets haut de gamme. Par consÃ©quent, la nouvelle sÃ©rie devrait offrir un gain de performances notable pour les tÃ¢ches les plus exigeantes.
Le fabricant a Ã©galement apportÃ© des modifications au processeur neuronal. Le processeur du Snapdragon X2 offre 80 TOPS, soit 35 TOPS de plus que la sÃ©rie prÃ©cÃ©dente. Qualcomm souligne que l'accÃ©lÃ©ration de l'IA est uniforme sur toute la gamme de processeurs, quel que soit le modÃ¨le. Cela vise Ã garantir une expÃ©rience homogÃ¨ne, que ce soit sur des appareils haut de gamme ou Ã prix abordable. Selon les donnÃ©es prÃ©sentÃ©es lors de la confÃ©rence, le Snapdragon X2 est 75 % plus rapide que la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente, tout en conservant la mÃªme consommation d'Ã©nergie. Le NPU est 37 % plus rapide tout en consommant moins d'Ã©nergie. Qualcomm affirme qu'en pratique, cela se traduira par une autonomie de plusieurs jours, un avantage clÃ© pour concurrencer Apple. Cependant, le bilan complet de ses capacitÃ©s ne sera rÃ©vÃ©lÃ© qu'aprÃ¨s des tests sur des appareils finis.
Les premiers ordinateurs portables Ã©quipÃ©s du Snapdragon X2 devraient Ãªtre commercialisÃ©s au premier semestre 2026. Microsoft soutient de plus en plus le dÃ©veloppement de Windows sur la plateforme ARM et, grÃ¢ce Ã la collaboration avec des dÃ©veloppeurs indÃ©pendants, le nombre d'applications compatibles avec cette architecture devrait croÃ®tre rÃ©guliÃ¨rement. Les utilisateurs peuvent ainsi s'attendre Ã un choix de matÃ©riel plus large et Ã une expÃ©rience systÃ¨me plus aboutie qu'avec les premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de Windows pour ARM.
