Les ordinateurs portables Windows rattraperont enfin les MacBook. Le Snapdragon X2 Ã©crase son prÃ©dÃ©cesseur.

Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Les ordinateurs portables Windows rattraperont enfin les MacBook. Le Snapdragon ...
PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 19:16:18: Par Nic007 Dans "MatÃ©riel"
MatÃ©rielLors du Snapdragon Summit, Qualcomm a officiellement annoncÃ© sa nouvelle gÃ©nÃ©ration de processeurs ARM pour ordinateurs Windows. Le Snapdragon X2 s'inscrit dans la continuitÃ© de la sÃ©rie lancÃ©e il y a un an, premier vÃ©ritable concurrent des puces Apple Silicon. Cette fois, le fabricant mise sur des performances encore supÃ©rieures et divise son offre en deux gammes : Elite et Extreme. Le principal changement par rapport Ã  la premiÃ¨re gÃ©nÃ©ration rÃ©side dans l'augmentation du nombre de cÅ“urs, passant de 12 Ã  18. Le modÃ¨le phare X2E-96-100 atteint des frÃ©quences d'horloge allant jusqu'Ã  5,0 GHz en modes monocÅ“ur et double cÅ“ur. De plus, Qualcomm a augmentÃ© la bande passante du cache et de la RAM, qui atteint jusqu'Ã  228 Go/s sur les chipsets haut de gamme. Par consÃ©quent, la nouvelle sÃ©rie devrait offrir un gain de performances notable pour les tÃ¢ches les plus exigeantes.

Le fabricant a Ã©galement apportÃ© des modifications au processeur neuronal. Le processeur du Snapdragon X2 offre 80 TOPS, soit 35 TOPS de plus que la sÃ©rie prÃ©cÃ©dente. Qualcomm souligne que l'accÃ©lÃ©ration de l'IA est uniforme sur toute la gamme de processeurs, quel que soit le modÃ¨le. Cela vise Ã  garantir une expÃ©rience homogÃ¨ne, que ce soit sur des appareils haut de gamme ou Ã  prix abordable. Selon les donnÃ©es prÃ©sentÃ©es lors de la confÃ©rence, le Snapdragon X2 est 75 % plus rapide que la gÃ©nÃ©ration prÃ©cÃ©dente, tout en conservant la mÃªme consommation d'Ã©nergie. Le NPU est 37 % plus rapide tout en consommant moins d'Ã©nergie. Qualcomm affirme qu'en pratique, cela se traduira par une autonomie de plusieurs jours, un avantage clÃ© pour concurrencer Apple. Cependant, le bilan complet de ses capacitÃ©s ne sera rÃ©vÃ©lÃ© qu'aprÃ¨s des tests sur des appareils finis.

Les premiers ordinateurs portables Ã©quipÃ©s du Snapdragon X2 devraient Ãªtre commercialisÃ©s au premier semestre 2026. Microsoft soutient de plus en plus le dÃ©veloppement de Windows sur la plateforme ARM et, grÃ¢ce Ã  la collaboration avec des dÃ©veloppeurs indÃ©pendants, le nombre d'applications compatibles avec cette architecture devrait croÃ®tre rÃ©guliÃ¨rement. Les utilisateurs peuvent ainsi s'attendre Ã  un choix de matÃ©riel plus large et Ã  une expÃ©rience systÃ¨me plus aboutie qu'avec les premiÃ¨res gÃ©nÃ©rations de Windows pour ARM.
Android Auto s'agrandit, mais ce n'est p... »« Sony aurait l'intention de rÃ©viser la P...
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
23-09Un overclockeur bat un record impossible. La RAM atteint 13 000 MT/s.
23-09Apple, Intel et AMD se disputent les puces 2 nm. TSMC n'arrive pas Ã  suivre la cadence de production.
22-09Votre prochain ordinateur sera bien plus cher. Le prix des disques et de la mÃ©moire Samsung explosent.
22-09PCIe 8.0 arrive. Une nouvelle Ã¨re pour les ordinateurs et les centres de donnÃ©es.
22-09TSMC a augmentÃ© les prix de production des puces
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã  cette fonctionnalitÃ©

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rÃ©nove ou je construis ^^
Informations
Besoin dâ€™avis sur lâ€™UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problÃ¨me sur windows 10
RÃ©seaux et TÃ©lÃ©com
ProblÃ¨me wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh rÃ¢ge oh dÃ©sespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÃ‰CURITÃ‰ MACBOOK
Hardware
conseil matos rÃ©seau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  ActualitÃ©s - Archives
Apple Apple
Apple met en garde l'Europe : vous vous tirez une balle dans le pied.
Google Google
Google transforme une fois de plus la recherche : avec Search Live, vous parlez et montrez, et les rÃ©ponses arrivent immÃ©diatement
Android Android
Android Auto s'agrandit, mais ce n'est pas vraiment une bonne nouvelle.
MatÃ©riel MatÃ©riel
Les ordinateurs portables Windows rattraperont enfin les MacBook. Le Snapdragon X2 Ã©crase son prÃ©dÃ©cesseur.
Consoles Consoles
Sony aurait l'intention de rÃ©viser la PlayStation 5 Pro
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicitÃ© sur informaticien.be ?