Sony aurait l'intention de rÃ©viser la PlayStation 5 Pro
PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 19:14:58: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesSony annoncerait le lancement d'une nouvelle version de la PlayStation 5 Pro en Europe le 30 septembre 2025. C'est ce qu'indique le leaker billbil-kun , qui publie rÃ©guliÃ¨rement des informations et des dates de sortie depuis des annÃ©es. La version CFI-7121 reprÃ©sente une rÃ©vision qui, selon l'entreprise, comprend des ajustements techniques mineurs. L'apparence de la console reste inchangÃ©e, tout comme le stockage interne. Comme pour la version prÃ©cÃ©dente, un SSD de 2 tÃ©raoctets est toujours disponible. Le prix de vente conseillÃ© reste inchangÃ© Ã  799,99 â‚¬. Des documents de certification japonais avaient dÃ©jÃ  fourni des indications prÃ©liminaires sur le nouveau matÃ©riel. Contrairement Ã  la PS5 Slim numÃ©rique, qui avait dÃ©jÃ  suscitÃ© des critiques en raison de ses limitations, Sony ne s'attend pas Ã  de mauvaises surprises avec la rÃ©vision Pro. Selon le communiquÃ© de presse, les amÃ©liorations concernent principalement une consommation Ã©nergÃ©tique plus efficace, tandis que les fonctionnalitÃ©s et la rÃ©trocompatibilitÃ© restent inchangÃ©es. Sony n'a pas encore confirmÃ© ni commentÃ© cette information.
