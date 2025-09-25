Les machines les plus chÃ¨res du monde ? Intel en prend deux d'un coup.

Selon des rapports rÃ©cents, Intel a dÃ©cidÃ© d'augmenter ses achats d'Ã©quipements EUV High-NA auprÃ¨s du gÃ©ant nÃ©erlandais ASML. L'entreprise, basÃ©e Ã Santa Clara, prÃ©voit d'acquÃ©rir non pas une, mais deux machines de nouvelle gÃ©nÃ©ration. Cette dÃ©cision indique clairement qu'Intel entend investir massivement dans le dÃ©veloppement du procÃ©dÃ© 14A, qui conditionne en grande partie l'avenir de ses activitÃ©s de fabrication. Les plans internes d'Intel indiquent que le procÃ©dÃ© 14A devrait constituer une Ã©tape dÃ©cisive dans la lutte pour le maintien de sa position sur le marchÃ© des semi-conducteurs. L'entreprise a clairement indiquÃ© que si la nouvelle lithographie ne rÃ©ussissait pas Ã convaincre les clients, le dÃ©partement de production pourrait Ãªtre contraint de se retirer du segment des procÃ©dÃ©s technologiques les plus avancÃ©s. Le procÃ©dÃ© 14A est donc au cÅ“ur de la stratÃ©gie d'Intel, ce qui en fait l'un des investissements les plus risquÃ©s, mais aussi les plus cruciaux, de ces derniÃ¨res annÃ©es. Les machines EUV High-NA d'ASML sont considÃ©rÃ©es comme rÃ©volutionnaires. Elles permettent la crÃ©ation de circuits intÃ©grÃ©s avec une densitÃ© de transistors et une prÃ©cision lithographique sans prÃ©cÃ©dent. Leur prix, proche de 370 millions de dollars l'unitÃ©, les rend accessibles Ã une poignÃ©e de privilÃ©giÃ©s. En investissant dans deux unitÃ©s, Intel porte ses dÃ©penses d'investissement Ã 2 milliards de dollars, ce qui devrait lui confÃ©rer un avantage concurrentiel sur le segment des technologies les plus exigeantes.
Intel n'est pas le seul Ã s'intÃ©resser Ã ce domaine. TSMC, Samsung et SK Hynix mettent Ã©galement en Å“uvre la lithographie Ã haute ouverture numÃ©rique, et Samsung a dÃ©jÃ annoncÃ© que sa premiÃ¨re machine de ce type serait livrÃ©e Ã ses usines au prochain trimestre. La mise en service commerciale est prÃ©vue pour fin 2025, plaÃ§ant le marchÃ© des semi-conducteurs au bord d'une rÃ©volution technologique. Intel doit perfectionner ses procÃ©dÃ©s 18A et 14A, qui constituent le fondement de sa stratÃ©gie de fabrication Ã long terme. Sans ces progrÃ¨s, l'entreprise pourrait perdre sa capacitÃ© Ã concurrencer TSMC et Samsung au plus haut niveau technologique. L'acquisition de machines ASML est donc plus qu'un simple investissement, mais aussi une tentative de prÃ©server la vision d'Intel de devenir un leader mondial de la fabrication de circuits intÃ©grÃ©s.
