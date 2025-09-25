Une lÃ©gende du cyberpunk retrouve une seconde vie : Deus Ex sortira l'annÃ©e prochaine.

PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 15:36:56: Par Nic007 Dans "Jeux VidÃ©os"
Plus de deux dÃ©cennies aprÃ¨s sa sortie, Deus Ex bÃ©nÃ©ficie d'une remasterisation complÃ¨te. Lors de la prÃ©sentation State of Play de Sony, les premiers dÃ©tails ont Ã©tÃ© dÃ©voilÃ©s, accompagnÃ©s d'une bande-annonce mettant en parallÃ¨le le jeu emblÃ©matique et sa version remasterisÃ©e. Ce projet, co-dÃ©veloppÃ© par Aspyr et Eidos-MontrÃ©al, vise Ã redonner vie au classique cyberpunk pour le public moderne. Les dÃ©veloppeurs soulignent que l'ADN du jeu a Ã©tÃ© prÃ©servÃ©, mais que presque tous les Ã©lÃ©ments visuels et mÃ©caniques ont Ã©tÃ© modifiÃ©s. Les lieux bÃ©nÃ©ficient d'un nouveau systÃ¨me d'Ã©clairage, d'ombres dynamiques, d'effets de particules avancÃ©s et de textures haute rÃ©solution. Les personnages ont Ã©tÃ© entiÃ¨rement recrÃ©Ã©s, avec des modÃ¨les rÃ©alistes, des dialogues en playback et une physique ragdoll, absents de la version originale. Deus Ex Remastered offrira une compatibilitÃ© multi-Ã©crans et ultra-large, des sauvegardes automatiques, des succÃ¨s et une intÃ©gration avec le cloud. L'Ã©quipe d'Eidos-MontrÃ©al, prÃ©cÃ©demment responsable de Human Revolution et Mankind Divided, a adaptÃ© le menu radial, le systÃ¨me de gestion des armes et l'interface utilisateur de type console afin de garantir une expÃ©rience de jeu fluide et intuitive, mÃªme Ã la manette.
Le jeu se dÃ©roule en 2052. Le monde, marquÃ© par les crises sociales et les intrigues des services secrets, sombre dans le chaos. Les joueurs incarnent JC Denton, un agent nano-amÃ©liorÃ© de l'UNATCO qui parcourt le monde Ã la recherche de la vÃ©ritÃ©. L'histoire se ramifie selon les choix du joueur, un Ã©lÃ©ment qui a contribuÃ© au statut culte de la sÃ©rie dÃ¨s ses dÃ©buts. Â« Deus Ex a toujours Ã©tÃ© un jeu de libertÃ© Â», rappelle Matthew Ray d'Aspyr. Â« En 2000, il a redÃ©fini le jeu vidÃ©o en combinant RPG, action et Ã©lÃ©ments d'infiltration dans un simulateur immersif sans prÃ©cÃ©dent. Aujourd'hui, ces fondations sont restÃ©es intactes, mais elles ont Ã©tÃ© enrichies de fonctionnalitÃ©s modernes pour garantir qu'il conserve le mÃªme impact en 2025 qu'Ã son lancement. Â» Deus Ex Remastered sortira le 5 fÃ©vrier 2026. Le jeu sortira sur PC, Xbox Series X|S, PlayStation 5 et Nintendo Switch, et le prix a Ã©tÃ© fixÃ© Ã 29,99 Euros.
