OpenAI construit une Â« ville des machines Â» au Texas.
PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 15:35:08: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationOpenAI a annoncÃ© son intention de crÃ©er l'un des plus grands rÃ©seaux de centres de donnÃ©es de l'histoire des technologies. Ce projet, qui pourrait atteindre des milliers de milliards de dollars, devrait jeter les bases du dÃ©veloppement de modÃ¨les d'intelligence artificielle et contribuer Ã  la revitalisation de l'industrie amÃ©ricaine. En janvier, l'entreprise, en collaboration avec le prÃ©sident Donald Trump, a dÃ©voilÃ© l'initiative Stargate, dotÃ©e de 500 milliards de dollars, considÃ©rÃ©e comme un symbole de l'ampleur sans prÃ©cÃ©dent de la rÃ©industrialisation amÃ©ricaine. Le premier centre de donnÃ©es est en construction Ã  Abilene, au Texas, Ã  300 km de Dallas. Ce site de 440 hectares, autrefois vacant, abrite aujourd'hui huit immenses bÃ¢timents d'une capacitÃ© d'environ 900 mÃ©gawatts. Plus de 6 000 personnes y travaillent en rotation, et l'installation est Ã©quipÃ©e de turbines Ã  gaz pour fournir une alimentation de secours. Oracle, co-responsable de la construction avec OpenAI, qualifie ce projet de plus grand cluster de supercalculateurs d'IA au monde.

Le premier bÃ¢timent achevÃ© du campus est plus grand que deux Walmart rÃ©unis. Il abrite des rangÃ©es de serveurs Nvidia GB200, regroupÃ©s en clusters de 72 unitÃ©s. Selon les estimations du secteur, chaque module coÃ»terait autant qu'une Tesla Model 3 neuve. L'ensemble du site est Ã©quipÃ© de systÃ¨mes de sÃ©curitÃ© performants, avec notamment des alarmes aux entrÃ©es et la surveillance de chaque rack de serveurs. Le complexe d'Abilene n'est qu'un dÃ©but. OpenAI annonce le dÃ©veloppement de cinq sites supplÃ©mentaires aux Ã‰tats-Unis, qui devraient fournir prÃ¨s de sept gigawatts de capacitÃ© supplÃ©mentaire. Les investissements les plus importants comprendront une expansion supplÃ©mentaire au Texas, une nouvelle installation au Nouveau-Mexique et un hub dans le Midwest. Deux installations plus petites seront construites Ã  Austin et Ã  Lordstown, dans l'Ohio. La collaboration avec Oracle couvrira les trois projets les plus importants, tandis que SoftBank ne sera impliquÃ©e que sur deux sites plus petits.

La popularitÃ© croissante de ChatGPT, qui a dÃ©passÃ© les 700 millions d'utilisateurs hebdomadaires, exige qu'OpenAI dÃ©veloppe rapidement ses ressources. Ã€ terme, l'entreprise estime avoir besoin d'au moins 20 gigawatts d'Ã©lectricitÃ©, soit l'Ã©quivalent de la production de vingt centrales nuclÃ©aires. Avec des coÃ»ts d'investissement actuels d'environ 50 milliards de dollars par gigawatt, l'investissement total pourrait atteindre 1 000 milliards de dollars. Ã€ long terme, les projections suggÃ¨rent une croissance jusqu'Ã  100 gigawatts, ce qui reprÃ©senterait un investissement de 5 000 milliards de dollars, soit plus que le PIB annuel de l'Allemagne ou du Japon. Altman lui-mÃªme, s'adressant au Wall Street Journal, a admis qu'un modÃ¨le de financement dÃ©finitif n'avait pas encore Ã©tÃ© Ã©laborÃ©, mais a soulignÃ© qu'une solution appropriÃ©e apporterait d'Ã©normes bÃ©nÃ©fices sociaux. L'annonce de ce projet a coÃ¯ncidÃ© avec la signature d'un accord de 100 milliards de dollars avec Nvidia. Ce partenariat a renforcÃ© la position d'OpenAI face Ã  l'engagement financier limitÃ© de SoftBank.

MalgrÃ© l'envergure mondiale du projet, les rÃ©actions Ã  Abilene restent mitigÃ©es. Les habitants s'interrogent sur l'impact du chantier sur les ressources locales en Ã©nergie et en eau. Le maire Weldon W. Hurt a soulignÃ© que certaines prÃ©occupations avaient dÃ©jÃ  Ã©tÃ© prises en compte et que le projet crÃ©erait Ã  terme environ 1 700 emplois permanents. Bien que ce nombre soit infÃ©rieur aux emplois temporaires, M. Hurt a dÃ©clarÃ© que la ville Ã©tait prÃªte pour une nouvelle Ã¨re.
