YouTube introduit une fonctionnalitÃ© trÃ¨s attendue. Des changements sont Ã©galement prÃ©vus sur les ordinateurs.

PubliÃ© le: 25/09/2025 @ 15:34:09: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oYouTube lance une nouvelle fonctionnalitÃ© trÃ¨s attendue qui ravira de nombreux spectateurs. DÃ©sormais, vous pourrez masquer les pop-ups et suggestions de vidÃ©os qui apparaissent Ã  la fin des vidÃ©os pendant leur visionnage. La plateforme attribue cette dÃ©cision aux retours de la communautÃ©, qui souhaitait une expÃ©rience de visionnage plus ciblÃ©e, sans Ã©lÃ©ments distrayants Ã  l'Ã©cran. Ã€ la fin de la plupart des vidÃ©os YouTube, les spectateurs peuvent voir des Â« Ã©crans de fin Â» distinctifs : des conseils pour la vidÃ©o suivante, une playlist ou des invites d'abonnement. DÃ©sormais, si ces Ã©lÃ©ments sont gÃªnants, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton Â« Masquer Â» en haut Ã  droite du lecteur vidÃ©o. Il est important de noter que cette option ne s'applique qu'Ã  la vidÃ©o en cours et qu'il faudra malheureusement cliquer Ã  nouveau sur le bouton aprÃ¨s avoir basculÃ© vers la vidÃ©o suivante pour supprimer les Ã©crans de fin. MalgrÃ© cette limitation, il s'agit d'un changement positif qui offre aux utilisateurs un meilleur contrÃ´le sur le contenu qu'ils regardent.

YouTube a Ã©galement annoncÃ© une modification de l'un des Ã©lÃ©ments de son interface pour ordinateur. Survoler le filigrane d'une vidÃ©o n'affichera plus l'option d'abonnement Ã  la chaÃ®ne. L'entreprise a jugÃ© cette fonctionnalitÃ© inutile, chaque vidÃ©o disposant dÃ©jÃ  d'un bouton Â« S'abonner Â». YouTube rassure les crÃ©ateurs : ces changements ne devraient pas avoir d'impact significatif sur leurs statistiques. Selon les donnÃ©es de la plateforme, masquer les Ã©crans de fin a rÃ©duit les clics de moins de 1,5 %, et la fonctionnalitÃ© Â« S'abonner au survol Â» n'a Ã©tÃ© utilisÃ©e que par environ 0,05 % des abonnÃ©s ; sa suppression est donc pratiquement sans objet. Cela signifie que les crÃ©ateurs peuvent toujours utiliser les Ã©crans de fin et les filigranes, mais que les utilisateurs ont davantage de libertÃ© pour les ignorer.
