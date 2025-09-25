YouTube introduit une fonctionnalitÃ© trÃ¨s attendue. Des changements sont Ã©galement prÃ©vus sur les ordinateurs.

YouTube lance une nouvelle fonctionnalitÃ© trÃ¨s attendue qui ravira de nombreux spectateurs. DÃ©sormais, vous pourrez masquer les pop-ups et suggestions de vidÃ©os qui apparaissent Ã la fin des vidÃ©os pendant leur visionnage. La plateforme attribue cette dÃ©cision aux retours de la communautÃ©, qui souhaitait une expÃ©rience de visionnage plus ciblÃ©e, sans Ã©lÃ©ments distrayants Ã l'Ã©cran. Ã€ la fin de la plupart des vidÃ©os YouTube, les spectateurs peuvent voir des Â« Ã©crans de fin Â» distinctifs : des conseils pour la vidÃ©o suivante, une playlist ou des invites d'abonnement. DÃ©sormais, si ces Ã©lÃ©ments sont gÃªnants, il suffit de cliquer sur le nouveau bouton Â« Masquer Â» en haut Ã droite du lecteur vidÃ©o. Il est important de noter que cette option ne s'applique qu'Ã la vidÃ©o en cours et qu'il faudra malheureusement cliquer Ã nouveau sur le bouton aprÃ¨s avoir basculÃ© vers la vidÃ©o suivante pour supprimer les Ã©crans de fin. MalgrÃ© cette limitation, il s'agit d'un changement positif qui offre aux utilisateurs un meilleur contrÃ´le sur le contenu qu'ils regardent.
YouTube a Ã©galement annoncÃ© une modification de l'un des Ã©lÃ©ments de son interface pour ordinateur. Survoler le filigrane d'une vidÃ©o n'affichera plus l'option d'abonnement Ã la chaÃ®ne. L'entreprise a jugÃ© cette fonctionnalitÃ© inutile, chaque vidÃ©o disposant dÃ©jÃ d'un bouton Â« S'abonner Â». YouTube rassure les crÃ©ateurs : ces changements ne devraient pas avoir d'impact significatif sur leurs statistiques. Selon les donnÃ©es de la plateforme, masquer les Ã©crans de fin a rÃ©duit les clics de moins de 1,5 %, et la fonctionnalitÃ© Â« S'abonner au survol Â» n'a Ã©tÃ© utilisÃ©e que par environ 0,05 % des abonnÃ©s ; sa suppression est donc pratiquement sans objet. Cela signifie que les crÃ©ateurs peuvent toujours utiliser les Ã©crans de fin et les filigranes, mais que les utilisateurs ont davantage de libertÃ© pour les ignorer.
YouTube a Ã©galement annoncÃ© une modification de l'un des Ã©lÃ©ments de son interface pour ordinateur. Survoler le filigrane d'une vidÃ©o n'affichera plus l'option d'abonnement Ã la chaÃ®ne. L'entreprise a jugÃ© cette fonctionnalitÃ© inutile, chaque vidÃ©o disposant dÃ©jÃ d'un bouton Â« S'abonner Â». YouTube rassure les crÃ©ateurs : ces changements ne devraient pas avoir d'impact significatif sur leurs statistiques. Selon les donnÃ©es de la plateforme, masquer les Ã©crans de fin a rÃ©duit les clics de moins de 1,5 %, et la fonctionnalitÃ© Â« S'abonner au survol Â» n'a Ã©tÃ© utilisÃ©e que par environ 0,05 % des abonnÃ©s ; sa suppression est donc pratiquement sans objet. Cela signifie que les crÃ©ateurs peuvent toujours utiliser les Ã©crans de fin et les filigranes, mais que les utilisateurs ont davantage de libertÃ© pour les ignorer.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
24-09Disney+ augmente Ã nouveau le prix de ses abonnements aux Etats-Unis. Et bientÃ´t en Europe ?-vous que c'en est assez ? 1
04-09Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grÃ¢ce Ã des vidÃ©os gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©