Disney+ augmente Ã  nouveau le prix de ses abonnements aux Etats-Unis. Et bientÃ´t en Europe ?-vous que c'en est assez ?

Disney+ augmente Ã  nouveau le prix de ses abonnements aux Etats-Unis. Et bientÃ...
PubliÃ© le: 24/09/2025 @ 21:36:04: Par Nic007 Dans "VidÃ©o"
VidÃ©oDisney Plus a annoncÃ© une nouvelle augmentation du prix de l'abonnement, effective Ã  compter du 23 octobre. Une telle augmentation pourrait entraÃ®ner une rÃ©action nÃ©gative des utilisateurs et un exode de la part de la plateforme de streaming. Les tarifs de certains abonnements Disney+ changeront, notamment l'abonnement de base avec publicitÃ©s, qui augmentera de 2 $ Ã  12 $ par mois. L'abonnement Premium, sans publicitÃ©s, augmentera de 3 $ Ã  19 $. Les changements affecteront Ã©galement d'autres forfaits, comme Disney+ avec Hulu, qui verra son prix augmenter de 2 $ Ã  13 $, et Hulu Premium, qui restera Ã  19 $ malgrÃ© les augmentations prÃ©cÃ©dentes. Pour lâ€™instant, les changements ne sâ€™appliqueront probablement quâ€™au marchÃ© amÃ©ricain et on ne sait pas encore si de telles augmentations atteindront l'Europe. Ces hausses de prix s'inscrivent dans la tendance gÃ©nÃ©rale du marchÃ© du streaming, oÃ¹ d'autres plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max augmentent Ã©galement leurs prix, introduisent de la publicitÃ© et restreignent le partage de mots de passe pour augmenter leurs profits.
18-09Le codec AV2 va rÃ©volutionner nos smartphones. Fini les vidÃ©os en mÃ©moire tampon.
11-09HBO Max va augmenter ses tarifs et lutter contre le partage de comptes.
04-09Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grÃ¢ce Ã  des vidÃ©os gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA
02-09YouTube, comme Netflix, met Ã©galement des bÃ¢tons dans les roues du partage de comptes.
29-08Google va rÃ©volutionner votre faÃ§on de monÃ©tiser sur YouTube
