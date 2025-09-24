Disney+ augmente Ã  nouveau le prix de ses abonnements aux Etats-Unis. Et bientÃ´t en Europe ?-vous que c'en est assez ?

Disney Plus a annoncÃ© une nouvelle augmentation du prix de l'abonnement, effective Ã compter du 23 octobre. Une telle augmentation pourrait entraÃ®ner une rÃ©action nÃ©gative des utilisateurs et un exode de la part de la plateforme de streaming. Les tarifs de certains abonnements Disney+ changeront, notamment l'abonnement de base avec publicitÃ©s, qui augmentera de 2 $ Ã 12 $ par mois. L'abonnement Premium, sans publicitÃ©s, augmentera de 3 $ Ã 19 $. Les changements affecteront Ã©galement d'autres forfaits, comme Disney+ avec Hulu, qui verra son prix augmenter de 2 $ Ã 13 $, et Hulu Premium, qui restera Ã 19 $ malgrÃ© les augmentations prÃ©cÃ©dentes. Pour lâ€™instant, les changements ne sâ€™appliqueront probablement quâ€™au marchÃ© amÃ©ricain et on ne sait pas encore si de telles augmentations atteindront l'Europe. Ces hausses de prix s'inscrivent dans la tendance gÃ©nÃ©rale du marchÃ© du streaming, oÃ¹ d'autres plateformes comme Netflix, Amazon Prime Video et HBO Max augmentent Ã©galement leurs prix, introduisent de la publicitÃ© et restreignent le partage de mots de passe pour augmenter leurs profits.
Plus d'actualitÃ©s dans cette catÃ©gorie
04-09Des millions de personnes apprennent de fausses histoires sur YouTube grÃ¢ce Ã des vidÃ©os gÃ©nÃ©rÃ©es par l'IA
Poster un commentaire
Vous devez Ãªtre identifiÃ© pour accÃ©der Ã cette fonctionnalitÃ©