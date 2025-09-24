Google et Qualcomm veulent combattre Windows - un nouvel Android pour PC arrive

Qualcomm investit de plus en plus le monde de l'informatique. Après avoir présenté les processeurs Snapdragon X Elite et Snapdragon X Plus l'année dernière, le fabricant de puces a révélé lors du récent Snapdragon Summit sa collaboration avec Google sur un nouveau projet susceptible de révolutionner le marché des PC. Bien que les détails restent confidentiels, il est fort probable qu'un PC Android équipé d'un processeur Snapdragon soit en préparation. Lors de son discours d'ouverture, Cristiano Amon, PDG de Qualcomm, est intervenu aux côtés de Rick Osterloh, vice-président senior des appareils et services de Google, pour évoquer l'avenir de l'informatique. M. Amon a souligné que les systèmes PC et smartphones sont actuellement développés de manière largement indépendante, l'objectif étant de créer une plateforme technique commune combinant le meilleur des deux mondes. « Je l'ai vu, c'est incroyable. Il concrétise la vision de la convergence mobile et desktop. J'ai hâte de l'utiliser », a déclaré le PDG de Qualcomm, sans dévoiler trop de détails sur les spécifications ni le nom de l'appareil.
Osterloh a souligné que les modèles Gemini de Google et l'écosystème complet d'applications pourraient être portés sur PC, offrant ainsi un accès à des millions d'utilisateurs. « C'est une autre façon de tirer parti de notre travail en intelligence artificielle et de notre portefeuille complet, incluant les modèles Gemini, Google Assistant et les applications, afin qu'Android puisse servir les utilisateurs de tous les secteurs informatiques », a-t-il ajouté. Cela suggère que Google et Qualcomm visent une intégration rapide d'Android et de Chrome OS afin que la plate-forme mobile puisse fonctionner en mode bureau, avec une gestion améliorée des fenêtres et une prise en charge des moniteurs externes. Ce concept n'est pas entièrement nouveau, car Android fonctionne sur tablettes depuis des années et s'avère de plus en plus performant sur les formats plus grands. Cependant, le projet promet désormais de s'implanter pleinement sur le marché des PC, alliant efficacité mobile et fonctionnalités standard des ordinateurs de bureau.
Osterloh a souligné que les modèles Gemini de Google et l'écosystème complet d'applications pourraient être portés sur PC, offrant ainsi un accès à des millions d'utilisateurs. « C'est une autre façon de tirer parti de notre travail en intelligence artificielle et de notre portefeuille complet, incluant les modèles Gemini, Google Assistant et les applications, afin qu'Android puisse servir les utilisateurs de tous les secteurs informatiques », a-t-il ajouté. Cela suggère que Google et Qualcomm visent une intégration rapide d'Android et de Chrome OS afin que la plate-forme mobile puisse fonctionner en mode bureau, avec une gestion améliorée des fenêtres et une prise en charge des moniteurs externes. Ce concept n'est pas entièrement nouveau, car Android fonctionne sur tablettes depuis des années et s'avère de plus en plus performant sur les formats plus grands. Cependant, le projet promet désormais de s'implanter pleinement sur le marché des PC, alliant efficacité mobile et fonctionnalités standard des ordinateurs de bureau.
Plus d'actualités dans cette catégorie
09-09Le système LiDAR des voitures détruit les caméras des smartphones. Attention à ce que vous photographiez.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité