L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation

Le nouvel iPhone 17 Pro, avec son boîtier en aluminium anodisé, a attiré l'attention en raison de la facilité avec laquelle il se raye autour de la bosse de l'appareil photo. L'équipe d'iFixit a démonté le téléphone et l'a examiné au microscope afin de visualiser précisément l'aspect de ces dommages. David Niebuhr, ingénieur et professeur de génie mécanique, a expliqué pourquoi les rayures à cet endroit sont plus visibles et s'accompagnent d'éclats absents ailleurs. Il a attribué ce problème au bord tranchant de la bosse de l'appareil photo, où l'anodisation est appliquée de manière inégale. Il a souligné qu'Apple aurait pu éviter ce problème en adoucissant la transition et en supprimant l'angle prononcé.
iFixit a ajouté que sans coque, la plaque de la caméra s'abîmera presque certainement avec le temps. Concernant la réparabilité, Apple a été salué pour sa batterie vissée, mais a également été critiqué pour avoir exigé le retrait de l'écran pour la plupart des réparations – une solution que l'entreprise a évitée avec le nouvel iPhone Air. Il est toutefois étrange que l'entreprise ait initialement produit des smartphones exclusivement en titane pour deux générations de ses modèles phares, mettant en avant sa résistance et sa fiabilité, pour ensuite passer à l'aluminium, plus souple, et rencontrer immédiatement de tels problèmes. Apparemment, les tests des appareils ne sont plus aussi approfondis qu'avant, ou peut-être le fabricant était-il conscient du problème, mais a-t-il délibérément pris cette mesure pour préserver l'esthétique de son design.
