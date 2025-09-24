Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation
Publié le: 24/09/2025 @ 18:47:37: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleLe nouvel iPhone 17 Pro, avec son boîtier en aluminium anodisé, a attiré l'attention en raison de la facilité avec laquelle il se raye autour de la bosse de l'appareil photo. L'équipe d'iFixit a démonté le téléphone et l'a examiné au microscope afin de visualiser précisément l'aspect de ces dommages. David Niebuhr, ingénieur et professeur de génie mécanique, a expliqué pourquoi les rayures à cet endroit sont plus visibles et s'accompagnent d'éclats absents ailleurs. Il a attribué ce problème au bord tranchant de la bosse de l'appareil photo, où l'anodisation est appliquée de manière inégale. Il a souligné qu'Apple aurait pu éviter ce problème en adoucissant la transition et en supprimant l'angle prononcé.

iFixit a ajouté que sans coque, la plaque de la caméra s'abîmera presque certainement avec le temps. Concernant la réparabilité, Apple a été salué pour sa batterie vissée, mais a également été critiqué pour avoir exigé le retrait de l'écran pour la plupart des réparations – une solution que l'entreprise a évitée avec le nouvel iPhone Air. Il est toutefois étrange que l'entreprise ait initialement produit des smartphones exclusivement en titane pour deux générations de ses modèles phares, mettant en avant sa résistance et sa fiabilité, pour ensuite passer à l'aluminium, plus souple, et rencontrer immédiatement de tels problèmes. Apparemment, les tests des appareils ne sont plus aussi approfondis qu'avant, ou peut-être le fabricant était-il conscient du problème, mais a-t-il délibérément pris cette mesure pour préserver l'esthétique de son design.
Google et Qualcomm veulent combattre Win... »« L'iPhone affichera les notifications sur...
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-09L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces
19-09Apple a commandé plus de la moitié de la capacité de TSMC, ne laissant aucune chance à Qualcomm.
18-09Apple a déjà commandé la production d'un iPhone pliable
18-09Apple prépare un MacBook Air ultra-abordable.
16-09Apple licencie des cadres clés. L'action de l'entreprise a chuté après la débâcle d'Apple Intelligence.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Logiciels Logiciels
Google et Qualcomm veulent combattre Windows - un nouvel Android pour PC arrive
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation
Apple Apple
L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces
Opera Opera
Opera GX propose +10.000 mods pour personnaliser son navigateur
Consoles Consoles
Nintendo n'offre aux développeurs que deux options de stockage pour les jeux Switch 2
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?