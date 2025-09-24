L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces

Apple semble se préparer activement à améliorer la compatibilité de l'iPhone avec les montres connectées tierces. Une fonctionnalité de « transfert de notifications » a été découverte dans la dernière version bêta d'iOS 26.1. Elle permettra d'afficher les notifications de l'iPhone sur des appareils et accessoires extérieurs à l'écosystème Apple. D'après le code présent dans le système, le transfert ne peut être configuré que pour un seul appareil à la fois. Un nouveau framework appelé « AccessoryExtension » a également été mentionné, qui devrait simplifier le processus d'appairage avec des accessoires d'autres fabricants. Il est difficile de préciser le fonctionnement de ces fonctionnalités, mais tout porte à croire qu'elles sont liées à l'exigence de la Commission européenne visant à garantir une meilleure compatibilité de l'iPhone d'Apple avec les appareils d'autres marques.
Conformément à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, Apple doit fournir aux développeurs et aux fabricants d'appareils des fonctionnalités simplifiant l'appairage, le transfert de données et les notifications entre les iPhones et les accessoires tiers, notamment les montres connectées, les écouteurs et les enceintes. Apple est tenu de proposer ces fonctionnalités d'ici la fin de l'année, mais on ignore si elles seront disponibles immédiatement avec la sortie d'iOS 26.1, prévue le mois prochain, ou si leur déploiement sera limité aux pays de l'UE. Cependant, cela pourrait modifier considérablement l'expérience utilisateur des montres connectées de la marque américaine dans un avenir proche.
