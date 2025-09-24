Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces
Publié le: 24/09/2025 @ 18:46:54: Par Nic007 Dans "Apple"
AppleApple semble se préparer activement à améliorer la compatibilité de l'iPhone avec les montres connectées tierces. Une fonctionnalité de « transfert de notifications » a été découverte dans la dernière version bêta d'iOS 26.1. Elle permettra d'afficher les notifications de l'iPhone sur des appareils et accessoires extérieurs à l'écosystème Apple. D'après le code présent dans le système, le transfert ne peut être configuré que pour un seul appareil à la fois. Un nouveau framework appelé « AccessoryExtension » a également été mentionné, qui devrait simplifier le processus d'appairage avec des accessoires d'autres fabricants. Il est difficile de préciser le fonctionnement de ces fonctionnalités, mais tout porte à croire qu'elles sont liées à l'exigence de la Commission européenne visant à garantir une meilleure compatibilité de l'iPhone d'Apple avec les appareils d'autres marques.

Conformément à la loi sur les marchés numériques de l'Union européenne, Apple doit fournir aux développeurs et aux fabricants d'appareils des fonctionnalités simplifiant l'appairage, le transfert de données et les notifications entre les iPhones et les accessoires tiers, notamment les montres connectées, les écouteurs et les enceintes. Apple est tenu de proposer ces fonctionnalités d'ici la fin de l'année, mais on ignore si elles seront disponibles immédiatement avec la sortie d'iOS 26.1, prévue le mois prochain, ou si leur déploiement sera limité aux pays de l'UE. Cependant, cela pourrait modifier considérablement l'expérience utilisateur des montres connectées de la marque américaine dans un avenir proche.
L'iPhone 17 Pro subit des rayures en rai... »« Opera GX propose +10.000 mods pour perso...
Plus d'actualités dans cette catégorie
24-09L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation
19-09Apple a commandé plus de la moitié de la capacité de TSMC, ne laissant aucune chance à Qualcomm.
18-09Apple a déjà commandé la production d'un iPhone pliable
18-09Apple prépare un MacBook Air ultra-abordable.
16-09Apple licencie des cadres clés. L'action de l'entreprise a chuté après la débâcle d'Apple Intelligence.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Logiciels Logiciels
Google et Qualcomm veulent combattre Windows - un nouvel Android pour PC arrive
Apple Apple
L'iPhone 17 Pro subit des rayures en raison d'une mauvaise anodisation
Apple Apple
L'iPhone affichera les notifications sur les montres tierces
Opera Opera
Opera GX propose +10.000 mods pour personnaliser son navigateur
Consoles Consoles
Nintendo n'offre aux développeurs que deux options de stockage pour les jeux Switch 2
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?