Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Opera GX propose +10.000 mods pour personnaliser son navigateur
Publié le: 24/09/2025 @ 16:58:52: Par Nic007 Dans "Opera"
OperaDes designs stylés et des paysages sonores authentiques pour un navigateur unique. Le navigateur gaming Opera GX propose de nombreux thèmes liés aux jeux et à la pop culture que les fans adoreront. Qu’il s’agisse d’un design futuriste avec le thème officiel de Cyberpunk 2077, d’ambiances médiévales sombres avec le thème The Witcher 3 : Wild Hunt, ou de dizaines de thèmes de champions, cartes ou e-sport de League of Legends. La bibliothèque de designs d’Opera GX offre une vaste sélection de thèmes pour les jeux et les phénomènes de la culture pop. Il y a des thèmes créés par Opera GX et aussi par de nombreux membres de la communauté. Opera GX propose plus de 10 000 mods différents que les fans peuvent combiner, assortir et même organiser en préréglages pour personnaliser arrière-plans, sons, icônes et bien plus encore. Avec plus de 10 000 mods, les utilisateurs pourraient personnaliser leur navigateur chaque jour pendant plus de 27 ans et ne jamais manquer de nouvelles expériences à tester avec leur navigateur.

De nombreux designs d’Opera GX proviennent de sa communauté riche et active, avec des utilisateurs qui transforment leur navigateur préféré aux couleurs de leurs jeux favoris. Le nombre de mods créés par la communauté ne cesse d’augmenter, offrant aux utilisateurs un vaste choix de designs uniques, de sons, de fonds d’écran et plus encore. Ceux qui souhaitent ajouter leurs propres conceptions peuvent créer des fonds d’écran ou des mods de leurs jeux préférés ou même utiliser des mods fonctionnels permettant de surveiller l’utilisation des ressources du PC comme le CPU, le GPU, la RAM ou la consommation réseau. Les thèmes peuvent être personnalisés via les paramètres du navigateur, permettant d’accéder à toute la sélection en quelques clics. Un accès direct est également possible via le GX Store.
« Nintendo n'offre aux développeurs que d...
Plus d'actualités dans cette catégorie
15-05Opera GX : nouvelles fonctionnalités !
06-05Surfez sur Opera GX. Jouez sur GX.games
01-04Opera GX libère de l'espace sur votre PC
26-03Opera GX déploie de nouvelles fonctionnalités pour les joueurs, basées sur l’IA
05-02Méditation, sons, fonds d'écran et moments de pause : Opera Air est un navigateur pas comme les autres
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Opera Opera
Opera GX propose +10.000 mods pour personnaliser son navigateur
Consoles Consoles
Nintendo n'offre aux développeurs que deux options de stockage pour les jeux Switch 2
Jeux Vidéos Jeux Vidéos
Test Ed & Edda: GRAND PRIX - Racing Champions (PS5) - Un jeu de course tiré du film
Social Social
WhatsApp traduit désormais les messages : discussions et groupes sans barrières linguistiques
Windows Windows
Un correctif Windows 11 non planifié sauve Microsoft de la crise
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?