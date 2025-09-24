Opera GX propose +10.000 mods pour personnaliser son navigateur

Des designs stylés et des paysages sonores authentiques pour un navigateur unique. Le navigateur gaming Opera GX propose de nombreux thèmes liés aux jeux et à la pop culture que les fans adoreront. Qu’il s’agisse d’un design futuriste avec le thème officiel de Cyberpunk 2077, d’ambiances médiévales sombres avec le thème The Witcher 3 : Wild Hunt, ou de dizaines de thèmes de champions, cartes ou e-sport de League of Legends. La bibliothèque de designs d’Opera GX offre une vaste sélection de thèmes pour les jeux et les phénomènes de la culture pop. Il y a des thèmes créés par Opera GX et aussi par de nombreux membres de la communauté. Opera GX propose plus de 10 000 mods différents que les fans peuvent combiner, assortir et même organiser en préréglages pour personnaliser arrière-plans, sons, icônes et bien plus encore. Avec plus de 10 000 mods, les utilisateurs pourraient personnaliser leur navigateur chaque jour pendant plus de 27 ans et ne jamais manquer de nouvelles expériences à tester avec leur navigateur.
De nombreux designs d’Opera GX proviennent de sa communauté riche et active, avec des utilisateurs qui transforment leur navigateur préféré aux couleurs de leurs jeux favoris. Le nombre de mods créés par la communauté ne cesse d’augmenter, offrant aux utilisateurs un vaste choix de designs uniques, de sons, de fonds d’écran et plus encore. Ceux qui souhaitent ajouter leurs propres conceptions peuvent créer des fonds d’écran ou des mods de leurs jeux préférés ou même utiliser des mods fonctionnels permettant de surveiller l’utilisation des ressources du PC comme le CPU, le GPU, la RAM ou la consommation réseau. Les thèmes peuvent être personnalisés via les paramètres du navigateur, permettant d’accéder à toute la sélection en quelques clics. Un accès direct est également possible via le GX Store.
