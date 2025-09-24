Nintendo n'offre aux développeurs que deux options de stockage pour les jeux Switch 2

Nintendo a limité le choix des supports de stockage physiques pour sa Switch 2. Selon des sources internes du secteur, les développeurs n'ont plus que deux options, comme le rapporte Bloomberg : des cartes de 64 Go ou des GameKey Card. Si les modules plus volumineux sont plus coûteux à produire, les GameKey Card, moins chères, sont considérées comme impopulaires car, malgré le stockage physique, elles nécessitent des téléchargements supplémentaires et les jeux ne peuvent être lancés qu'une fois la carte insérée. Les analystes critiquent ce modèle, qui cumule les inconvénients des versions numériques et physiques.
Une comparaison des chiffres de vente de Daemon X Machina: Titanic Scion illustre les conséquences de cette politique. Au Royaume-Uni, le jeu est sorti sur cartouche classique et a réalisé 72 % de ses ventes en boîte sur la Switch 2. Au Japon, en revanche, l'éditeur a utilisé des GameKey Cards, ce qui a réduit cette part à 40 %.
Nintendo considère les GameKey Cards comme une solution économique, car l'augmentation de la taille des fichiers dans les jeux modernes rend l'utilisation du stockage flash de plus en plus coûteuse. Une cartouche pleine taille pourrait coûter jusqu'à 20 $ de plus que le prix standard de 70 $. Cependant, des développeurs tiers réclament le retour de versions à plus faible capacité de mémoire, car tous les jeux ne nécessitent pas l'espace maximal. Nintendo n'a pas encore fait de commentaire à ce sujet.
