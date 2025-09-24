Test Ed & Edda: GRAND PRIX - Racing Champions (PS5) - Un jeu de course tiré du film...

Publié le: 24/09/2025 @ 15:13:44: Par Nic007 Dans "Jeux Vidéos"
Son parc d'attractions est toute sa vie. Et pourtant, Erwin doit le voir sombrer dans une crise : le public s'absente, l'argent manque et il est désormais criblé de dettes. Sa fille Edda tente de le soutenir. Son cœur bat pour la course automobile et pour son grand modèle, Ed, quadruple vainqueur du Grand Prix. Un jour, elle rencontre son idole. Cependant, un malheureux incident survient, blessant grièvement le pilote, juste avant la course. Edda lui propose alors de conduire à sa place et de se faire passer pour lui. Ce n'est pas facile. Non seulement les deux hommes sont très différents, ce qui explique leurs conflits constants, mais des événements étranges se produisent également sur le circuit. Comme son nom le suggère, Ed & Edda: GRAND PRIX – Racing Champions s'inspire des personnages et des décors du film, créant un jeu de course de karting simple mais bien conçu, spécialement conçu pour les familles, les enfants et les fans d'Europa-Park. Le parc d'attractions Europa-Park est l'un des plus grands pôles d'attraction d'Allemagne, avec plus de six millions de visiteurs chaque année. Il a donc sans doute été judicieux de réaliser un film sur ce parc à thème pour son 50e anniversaire. Vous pouvez choisir parmi huit personnages, dont Ed et Edda, chacun possédant des caractéristiques uniques : certains sont rapides mais légers, d'autres maniables mais plus stables. Cette diversité confère à chaque course un style et une stratégie légèrement différents. Les circuits vous emmènent à travers des paysages inspirés des monuments européens, avec des tracés dynamiques, des virages surprenants et des boosts à collectionner. Le gameplay est simple : drifts, boost, bonus et courses sur circuit dans différents modes : Grand Prix, Contre-la-montre, Course aux points ou Course libre. Le système de bonus fonctionne bien, même s'il est un peu superficiel. Il repose souvent sur des pointes de vitesse plutôt que sur de véritables tactiques de course. Les courses sont chaotiques, amusantes et parfaites pour une soirée en famille ou entre amis. Les personnalisations de voitures, les sons et les effets sonores originaux ajoutent du charme sans trop complexifier le gameplay.
