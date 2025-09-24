WhatsApp traduit désormais les messages : discussions et groupes sans barrières linguistiques

WhatsApp lance une nouvelle fonctionnalité qui promet de briser encore davantage les barrières linguistiques dans nos conversations quotidiennes. Grâce à la traduction des messages , nous pouvons interagir instantanément avec des personnes d'autres pays, sans avoir recours à des applications externes ni à des étapes complexes. Cette nouvelle fonctionnalité simplifiera encore davantage les communications dans les chats, les groupes et même les canaux. La nouvelle fonctionnalité de traduction est disponible directement dans WhatsApp. Il vous suffit d'appuyer longuement sur un message dans une autre langue, puis d'appuyer sur l' option Traduire . Vous pouvez choisir les langues source et cible, qui seront enregistrées pour une utilisation ultérieure. Ce mode fonctionne dans les conversations individuelles, les groupes et les canaux , vous permettant de comprendre immédiatement le contenu sans avoir à quitter l'application. Sur Android, une option supplémentaire est disponible : activer la traduction automatique de l'intégralité de la conversation, afin que tous les messages entrants soient convertis en temps réel .
Le déploiement de la traduction commence avec un ensemble initial de langues qui varie selon la plate-forme. Sur Android , on retrouve l'anglais, l'espagnol, l'hindi, le portugais, le russe et l'arabe. Sur iPhone , en revanche, la fonctionnalité fait ses débuts avec plus de 19 langues prises en charge (dont l'italien), élargissant ainsi considérablement les possibilités d'utilisation. Un point essentiel est la confidentialité : les traductions s'effectuent directement sur l'appareil , sans que le contenu soit envoyé aux serveurs WhatsApp. Cette approche garantit que ni l'entreprise ni des tiers n'ont accès aux textes traduits. La sortie se fera progressivement à partir d'aujourd'hui , à la fois sur Android et iOS, de nouvelles langues étant progressivement ajoutées au cours des prochaines semaines.
