Un correctif Windows 11 non planifié sauve Microsoft de la crise

Microsoft a publié la mise à jour préliminaire de Windows 11 de septembre, nom de code KB5065790. Cette version facultative est destinée aux utilisateurs souhaitant tester les correctifs déployés avant la mise à jour cumulative d'octobre. Après l'installation de la mise à jour, le système reçoit le numéro de build 22621.5984. La nouvelle version apporte une série d'améliorations importantes pour la stabilité et les tâches quotidiennes. Les correctifs les plus importants concernent le processus de connexion et la gestion des périphériques réseau. Microsoft a corrigé un bug qui figeait l'écran de connexion après la saisie du code PIN de la carte SIM lors d'une connexion à un réseau mobile. Un problème affectant les sessions RDP (Remote Desktop Protocol) lors de l'utilisation de plusieurs écrans a également été résolu. Le réseau a été mis à jour pour corriger des bugs du protocole SMB qui pouvaient entraver l'accès aux ressources partagées dans certaines configurations. D'autres correctifs concernent des problèmes liés à l'éditeur de saisie de texte chinois et à la file d'attente d'impression des imprimantes partagées sur un réseau. Les utilisateurs de Microsoft Edge en mode de compatibilité avec Internet Explorer ont reçu une mise à jour empêchant le programme de se bloquer lors de certaines redirections.
Parallèlement, une deuxième mise à jour imprévue est arrivée en dehors du cycle de publication standard. Microsoft a publié le correctif KB5068221 pour Windows 11 24H2, portant le numéro de build à 26100.6588. Ce correctif corrige un bug affectant les applications Microsoft Office exécutées dans les environnements de virtualisation App-V. Le problème provenait d'une mauvaise gestion des composants système AppVEntSubsystems, entraînant une instabilité et des erreurs imprévisibles lors du lancement des applications. Microsoft a décidé de publier le correctif plus tôt que prévu, car ce problème affectait principalement les organisations utilisant la virtualisation d'applications à grande échelle. Microsoft a reconnu qu'un bug lié à l'ancien protocole SMB v1 pourrait persister dans les dernières versions. Ce problème apparaît après la mise à jour de sécurité de septembre et affecte les connexions NetBIOS via TCP/IP. En pratique, cela peut entraver l'accès aux fichiers sur les anciens serveurs ou les périphériques NAS qui n'ont pas été mis à niveau vers les versions plus récentes du protocole. L'entreprise recommande une solution temporaire : ouvrir le port TCP 445, ce qui permet de basculer automatiquement la communication vers le nouveau mode SMB. Microsoft annonce une solution permanente dans une prochaine mise à jour cumulative.
Les mises à jour peuvent être téléchargées directement depuis Windows Update en sélectionnant l'onglet « Rechercher les mises à jour ». Les fichiers d'installation sont également disponibles dans le catalogue Microsoft Update, ce qui permet aux administrateurs de déployer des correctifs dans les environnements d'entreprise. L'entreprise rappelle également aux utilisateurs que les certificats Secure Boot d'origine arrivent bientôt à expiration. Il est donc conseillé aux utilisateurs de s'assurer que leurs systèmes sont à jour afin d'éviter tout problème de démarrage après l'installation des nouvelles clés de sécurité.
