Intel travaille sur un concurrent du DLSS 4. Ils pourraient réussir.

Malgré les spéculations sur un éventuel retrait de la production de cartes graphiques et l'établissement d'un partenariat étroit avec NVIDIA, Intel a confirmé qu'il n'abandonnait pas ses propres GPU et poursuivrait le développement de la gamme Arc. Des rapports récents indiquent que l'entreprise travaille activement sur d'autres cartes Battlemage et sur sa propre solution de génération multi-images, calquée sur celle utilisée par le DLSS 4 d'Intel. Jusqu'à présent, Intel était le seul fabricant de GPU à ne pas utiliser la technologie de génération multi-images, ce qui laissait le géant de Santa Clara à la traîne par rapport à ses concurrents. Or, des références à la génération multi-images ont été découvertes dans le code des derniers pilotes Intel, accompagnées d'une icône graphique suggérant l'implémentation de cette fonctionnalité. Bien que l'entreprise n'ait pas encore confirmé officiellement les détails, tout porte à croire que cette nouvelle technologie sera intégrée à XeSS, le système de mise à l'échelle d'images propriétaire d'Intel. Cela permettrait à Intel d'égaliser les chances face aux joueurs. Des rumeurs suggèrent que la génération multi-images pourrait être lancée parallèlement au lancement de l'Arc B770, bien qu'aucune date de sortie officielle ne soit encore annoncée.
Des doutes sur l'avenir des GPU Intel sont apparus après l'annonce d'un contrat colossal de 5 milliards de dollars avec NVIDIA pour la fourniture de puces RTX destinées aux processeurs Intel. De nombreux observateurs ont interprété cela comme un signe d'abandon de la gamme Arc. Intel a rapidement démenti ces spéculations : « Nous continuerons à être compétitifs sur le marché des cartes graphiques », a assuré un porte-parole de l'entreprise. Le marché des cartes graphiques est dominé depuis des années par le duo NVIDIA-AMD, Intel cherchant à s'imposer comme un troisième acteur majeur. Si Intel parvient à implémenter sa propre technologie de génération multi-images, cela pourrait considérablement accroître l'attrait des cartes Arc Battlemage et aider l'entreprise à concurrencer ses concurrents.
