L'UE intensifie sa lutte contre les géants du numérique, ce qui déplaît aux États-Unis.

L'UE intensifie sa lutte contre les géants du numérique, ce qui déplaît aux ...
Publié le: 24/09/2025 @ 14:39:51: Par Nic007 Dans "Droit"
DroitL’Union européenne a décidé de prendre des mesures plus strictes contre la fraude financière en ligne, qui coûte aux citoyens de l’UE plus de 4 milliards d’euros chaque année. À cette fin, la Commission européenne a adressé des demandes officielles à Apple, Google, Microsoft et Booking Holdings, exigeant des éclaircissements sur la manière dont ces entreprises luttent contre la diffusion de faux contenus et offres sur leurs services. Il s'agit d'une nouvelle étape dans l'application de la loi sur les services numériques (DSA). Selon certaines informations, les fausses applications bancaires sur l'App Store et Google Play suscitent une attention particulière de la part des régulateurs, tout comme les résultats de recherche manipulés sur Google Search et Bing, et les fausses annonces d'hébergement sur Booking.com. La commissaire européenne aux technologies, Henna Virkkunen, a souligné que la criminalité se déplace de plus en plus en ligne et que l'intelligence artificielle complexifie encore davantage la détection des fraudes. « Les plateformes doivent redoubler d'efforts pour protéger les utilisateurs contre les contenus illicites et la fraude », a insisté Mme Virkkunen.

Selon le DSA, les entreprises qui ne prennent pas de mesures efficaces pour lutter contre la fraude et la désinformation risquent des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial. En pratique, cela se traduit par des sanctions se chiffrant en milliards d'euros. Il convient de noter que ce n'est pas la première fois que Bruxelles cible des géants américains. Cette année, Apple et Meta ont été condamnées respectivement à des amendes de 570 millions d'euros et 228 millions d'euros pour violation du Digital Markets Act (DMA), une loi sœur du DSA qui réglemente les activités des plus grandes plateformes en ligne. Les deux entreprises ont fait appel de ces décisions. Les sanctions européennes suscitent un mécontentement croissant à l'étranger. L'amende de 3,5 milliards d'euros infligée à Google pour violation des règles antitrust a suscité une attention considérable. Le président Donald Trump a accusé Bruxelles de « mesures discriminatoires à l'encontre des entreprises technologiques américaines » et a menacé d'engager des poursuites commerciales contre l'UE.
