L'euro numérique se rapproche. Les ministres des Finances de l'UE approuvent le plan d'action.

Lors de la réunion de l'Eurogroupe à Copenhague, les ministres des Finances ont approuvé un plan permettant à la Banque centrale européenne d'introduire un euro numérique. Le document décrit le processus institutionnel de fixation des limites de détention de devises individuelles, mais n'en détermine pas encore le montant. Les responsables soulignent que la discussion actuelle porte sur les mécanismes, et non sur les chiffres précis. La décision d'adopter ce cadre intervient à un moment où les projets de monnaies numériques suscitent de plus en plus de critiques. Les inquiétudes portent principalement sur leur impact sur la vie privée et la liberté financière des citoyens. Au Royaume-Uni, des propositions similaires de la Banque d'Angleterre visant à limiter les soldes de stablecoins ont suscité l'opposition des défenseurs des actifs numériques. Les tensions s'accentuent également en Europe entre les institutions européennes et les banques centrales nationales, qui craignent les conséquences pour le système bancaire traditionnel. Le cadre approuvé par l'Eurogroupe stipule que la BCE doit signaler son intention de lancer un euro numérique au moins deux ans à l'avance. Entre douze et six mois avant l'entrée en vigueur des limites, la banque centrale soumettrait sa proposition au Conseil européen. Le Conseil aurait six mois pour répondre, après quoi la BCE finaliserait la décision sur l'introduction des limites et leur niveau. Le processus se déroule par étapes, comprenant les étapes suivantes : annonce, rapport, recommandation, décision et lancement.
Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, a affirmé ces dernières semaines que l'euro numérique deviendrait une alternative fiable et respectueuse de la vie privée aux espèces, notamment en situation de crise. Il a assuré que la banque n'aurait pas accès aux informations relatives aux payeurs et aux bénéficiaires, et que les transactions hors ligne seraient aussi confidentielles que les transactions en espèces. Les défenseurs de la vie privée restent toutefois sceptiques. Ils affirment que l'architecture même d'une monnaie numérique centralisée présente des risques d'abus et des limites, malgré les promesses d'anonymat. Le discours du commissaire européen Valdis Dombrovskis a souligné l'importance de la situation politique mondiale pour accélérer les travaux sur le projet. Il a déclaré que l'instabilité internationale et la multiplication des conflits renforcent la nécessité de progresser rapidement dans la mise en œuvre de l'euro numérique. Il a indiqué s'attendre à une accélération significative dans les mois à venir.
Bien que le cadre procédural ait été adopté, l'avenir de l'euro numérique demeure incertain. Des questions subsistent quant aux limites, au degré d'anonymat et au niveau de soutien du public. Les responsables européens présentent le projet comme une forme de monnaie moderne et sûre, mais ses opposants soulignent le risque de limiter l'autonomie financière. Les années à venir révéleront si la monnaie numérique de la BCE deviendra un fondement reconnu du système de paiement européen ou restera une source de controverse et de méfiance.
Piero Cipollone, membre du directoire de la BCE, a affirmé ces dernières semaines que l'euro numérique deviendrait une alternative fiable et respectueuse de la vie privée aux espèces, notamment en situation de crise. Il a assuré que la banque n'aurait pas accès aux informations relatives aux payeurs et aux bénéficiaires, et que les transactions hors ligne seraient aussi confidentielles que les transactions en espèces. Les défenseurs de la vie privée restent toutefois sceptiques. Ils affirment que l'architecture même d'une monnaie numérique centralisée présente des risques d'abus et des limites, malgré les promesses d'anonymat. Le discours du commissaire européen Valdis Dombrovskis a souligné l'importance de la situation politique mondiale pour accélérer les travaux sur le projet. Il a déclaré que l'instabilité internationale et la multiplication des conflits renforcent la nécessité de progresser rapidement dans la mise en œuvre de l'euro numérique. Il a indiqué s'attendre à une accélération significative dans les mois à venir.
Bien que le cadre procédural ait été adopté, l'avenir de l'euro numérique demeure incertain. Des questions subsistent quant aux limites, au degré d'anonymat et au niveau de soutien du public. Les responsables européens présentent le projet comme une forme de monnaie moderne et sûre, mais ses opposants soulignent le risque de limiter l'autonomie financière. Les années à venir révéleront si la monnaie numérique de la BCE deviendra un fondement reconnu du système de paiement européen ou restera une source de controverse et de méfiance.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-08Nvidia et AMD verseront 15 % des revenus de la vente de puces électroniques en Chine au gouvernement américain
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité