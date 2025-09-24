Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
ChatGPT a volé des données de Gmail. OpenAI est resté silencieux pendant des ...
Publié le: 24/09/2025 @ 14:36:04: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationDes chercheurs de Radware ont annoncé une faille de sécurité dans l'agent ChatGPT Deep Research, baptisée ShadowLeak. Le mécanisme d'attaque impliquait une injection indirecte de messages. Des commandes malveillantes pouvaient être dissimulées dans le code HTML de l'e-mail, les rendant invisibles pour l'utilisateur, mais lisibles par l'agent IA. Des techniques typographiques telles que l'utilisation de polices très petites, du texte blanc sur fond blanc et la modification de la mise en page ont été utilisées pour y parvenir. Deep Research est une fonctionnalité de ChatGPT lancée en février 2024. Elle permet au chatbot d'effectuer des recherches indépendantes sur Internet. Les chercheurs de Radware ont démontré que, dans le cas de ShadowLeak, l'agent pouvait exécuter des instructions pour collecter des données personnelles à partir d'autres messages de la boîte de réception Gmail. Ces informations étaient ensuite envoyées à des serveurs externes. Pour ce faire, l'agent a utilisé l'outil browser.open(), codant les données en Base64 et les ajoutant à des URL spécialement conçues.

Les expériences ont montré que l'attaque ne se limitait pas à l'intégration de Gmail. La même technique pouvait être appliquée à de nombreux autres services compatibles avec ChatGPT, notamment Dropbox, Google Drive, GitHub, Notion, Microsoft Outlook, HubSpot et SharePoint. De nombreux aspects du travail et de la communication, tant pour les entreprises que pour les particuliers, étaient donc potentiellement menacés. Contrairement aux incidents précédents comme AgentFlayer et EchoLeak, ShadowLeak n'a pas opéré côté client. L'attaque a été lancée directement sur l'infrastructure cloud d'OpenAI. Ni la surveillance locale ni la sécurité de l'entreprise n'avaient aucun moyen de détecter la fuite. Cette vulnérabilité était donc extrêmement difficile à détecter et donc particulièrement dangereuse. Les experts soulignent que ces types d'attaques sont à la fois simples à mettre en œuvre et relativement faciles à supprimer s'ils sont détectés rapidement. Le problème des instructions cachées dans les systèmes basés sur LLM est connu depuis longtemps et largement débattu. Des solutions techniques permettent de neutraliser rapidement ces vulnérabilités, mais cela ne signifie pas pour autant qu'elles peuvent être ignorées.

Selon Radware, OpenAI a déployé des correctifs pour éliminer ShadowLeak début août. La vulnérabilité avait été signalée un mois et demi plus tôt. Si le vecteur d'attaque décrit ne devrait plus fonctionner, cet incident met une fois de plus en évidence le problème de sécurité des systèmes d'IA, qui deviennent de plus en plus une passerelle vers les données stockées dans les services cloud.
L'euro numérique se rapproche. Les mini... »« La hausse des prix des consoles Xbox n'e...
Plus d'actualités dans cette catégorie
23-09Des influenceurs de Tesla ont testé le système de conduite autonome d'Elon Musk. Crash après 100 km.
23-09NVIDIA et OpenAI annoncent un accord de 100 milliards de dollars dans le domaine de l'IA
22-09GPT-5 a vaincu les meilleurs programmeurs du monde dès le premier essai.
19-09Le pilote automatique de Xiaomi met en danger 115 000 voitures
19-09L'IA chinoise DeepSeek génère des réponses incorrectes lorsqu'elles sont posées par la mauvaise personne
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Windows Windows
Un correctif Windows 11 non planifié sauve Microsoft de la crise
Intel Intel
Intel travaille sur un concurrent du DLSS 4. Ils pourraient réussir.
Droit Droit
L'UE intensifie sa lutte contre les géants du numérique, ce qui déplaît aux États-Unis.
Economie Economie
L'euro numérique se rapproche. Les ministres des Finances de l'UE approuvent le plan d'action.
Programmation Programmation
ChatGPT a volé des données de Gmail. OpenAI est resté silencieux pendant des mois.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?