La hausse des prix des consoles Xbox n'est pas due à de nouveaux droits de douane.
Publié le: 23/09/2025 @ 17:33:50: Par Nic007 Dans "Microsoft"
MicrosoftVendredi après-midi, Microsoft a discrètement annoncé des hausses de prix pour les consoles Xbox Series X/S, pour l'instant uniquement aux États-Unis, mais qui devraient suivre dans d'autres régions. À compter du 3 octobre, la Series X augmentera de 50 $, la version 2 To de 70 $ et la Series S de 20 $. Il s'agit de la deuxième augmentation de prix pour la gamme Xbox cette année : rien qu'aux États-Unis, la Series S augmentera de 100 $, la Series X de 150 $ et la version 2 To de 200 $. Nombreux sont ceux qui attribuent ces hausses de prix aux nouveaux droits de douane imposés aux États-Unis ou, comme Microsoft l'a elle-même déclaré, à « l'évolution de la conjoncture macroéconomique ». Cependant, l'ancien président de Blizzard, Mike Ybarra, estime que ce n'est qu'un aspect du problème.

La hausse des prix des consoles n'est pas une question de droits de douane, mais de profits. Et le fait que les profits ne soient pas au niveau où ils devraient être a des causes bien plus profondes que l'excuse commode des droits de douane. Il a précisé que les droits de douane ont effectivement influencé la première hausse de prix, mais que la hausse actuelle est liée à d'autres problèmes : « Maintenant, les consommateurs devront payer pour ces erreurs, et les droits de douane ne sont qu'un prétexte pour continuer à augmenter les prix. » Les droits de douane actuels, introduits cette année, ont effectivement touché les divisions hardware de Nintendo, PlayStation et Xbox. Mais Ibarra souligne que la deuxième hausse de Microsoft est due à des difficultés apparues bien avant les nouveaux droits de douane et liées à la concurrence de Sony et Nintendo. Apparemment, la demande pour la Xbox a chuté trop brutalement.
