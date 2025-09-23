Se connecter  
Google intègre Gemini dans les téléviseurs intelligents.
Publié le: 23/09/2025 @ 17:31:39: Par Nic007 Dans "Google"
GoogleAprès avoir supprimé l'abonnement Gemini de Chrome la semaine dernière et ajouté de nouvelles fonctionnalités au navigateur, Google a annoncé l'extension de l'assistant à Google TV. Les premiers appareils compatibles avec Gemini ont été les téléviseurs TCL de la série QM9K ; la technologie sera disponible sur d'autres téléviseurs et décodeurs compatibles Google TV plus tard cette année. Gemini conservera les fonctionnalités habituelles de l'Assistant Google, comme le lancement d'une émission par commande vocale, mais bénéficiera également de nouvelles fonctionnalités. Les utilisateurs pourront engager des conversations fluides avec l'IA, rechercher des séries par description ou par détails précis, et demander des résumés s'ils ont manqué plusieurs épisodes.

Dans son article de blog, Google recommande d'essayer des commandes pour des recommandations personnalisées, par exemple en fonction des genres préférés de la famille ou des tendances. Outre la recherche de films et d'émissions de télévision, Gemini peut être utilisé comme un assistant à part entière. Activé en disant « Hey Google » ou en appuyant sur le bouton microphone de la télécommande, l'utilisateur peut poser des questions sur les causes des éruptions volcaniques ou demander une recette de dessert en moins d'une heure. L'assistant répondra par un texte et suggérera des vidéos YouTube associées. Outre la série TCL QM9K, Gemini sera compatible avec le décodeur Google TV Streamer 4K, déjà commercialisé, le modèle Walmart Onn 4K Pro et certains téléviseurs Hisense et TCL à partir de 2025. De nombreux autres modèles seront probablement disponibles à l'avenir : l'IA est une fonctionnalité très populaire sur les téléviseurs.
