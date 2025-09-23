Se connecter  
Les talibans coupent les lignes de fibre optique en Afghanistan. Internet est immoral.
Publié le: 23/09/2025 @ 15:36:19: Par Nic007 Dans "Internet"
InternetLa déconnexion systématique des réseaux de fibre optique a commencé en Afghanistan. Les talibans ont justifié cette décision par la nécessité de « prévenir l'immoralité ». Selon Sky News, l'interdiction a déjà touché une dizaine des trente-quatre provinces. NetBlocks, une organisation qui surveille l'accès à Internet dans le monde, a constaté d'importantes baisses de connectivité à la mi-septembre dans plusieurs régions, notamment celles d'Helmand, de Kandahar, de Kunduz et de Balkh. Les connexions mobiles demeurent disponibles dans certaines provinces, mais les réseaux cellulaires offrent des débits nettement inférieurs à ceux de la fibre optique. De plus, leur utilisation est associée à des coûts plus élevés, ce qui limite les options offertes aux utilisateurs. Concrètement, cela signifie que les connexions haut débit qui permettaient l'éducation en ligne, les affaires et l'accès à des sources d'information indépendantes ont été coupées. Les représentants des talibans ont indiqué qu'un réseau alternatif serait développé à l'avenir pour « répondre aux besoins » des habitants. Les commentateurs spéculent que cela pourrait impliquer la mise en place d'un système internet national à bande passante limitée, permettant les communications de base mais bloquant les transmissions vidéo à haut débit et autres services modernes. Ce scénario rappelle les systèmes contrôlés utilisés en Corée du Nord ou en Chine, où l'État exerce une influence déterminante sur la circulation des données.

La décision de couper la fibre optique suscite l'opposition de certains citoyens. Des entreprises citées par Sky News mettent en garde contre de graves conséquences pour les secteurs bancaire, du commerce électronique et des médias. Ces restrictions affecteront également le secteur de l'éducation, en particulier les filles qui, suite à l'interdiction précédente d'aller à l'école, ont cherché une alternative grâce à l'apprentissage en ligne. NetBlocks souligne que les actions des talibans érodent les libertés civiles acquises par la société afghane ces dernières années. Les conséquences sont particulièrement graves pour les femmes, déjà exclues de nombreux aspects de la vie sociale. Restreindre l'accès à internet prive les femmes de l'un des derniers outils leur permettant de participer à l'éducation, à l'économie et à la communication avec le monde extérieur.
