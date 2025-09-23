Un overclockeur bat un record impossible. La RAM atteint 13 000 MT/s.

Un nouveau record d'overclocking de RAM vient d'être battu. L'overclocker canadien SaltyCroissant a réussi à atteindre une vitesse de mémoire DDR5 record de plus de 13 000 MT/s. SaltyCroissant a utilisé une carte mère Gigabyte Z890 AORUS Tachyon ICE, de la mémoire CORSAIR DDR5 Vengeance et un processeur Intel Core Ultra 7 265K pour battre le record. Avec cette configuration, l'overclocker a atteint 12 920,2 MT/s, dépassant ainsi les 12 872,2 MT/s de la carte mère ASUS ROG Maximus Z890 APEX. Mais ce n'est pas tout, puisque SaltyCroissant a publié plus tard une photo montrant son matériel atteignant la vitesse impressionnante de 13 020 MT/s (6 510 MHz). Obtenir ce résultat a nécessité quelques compromis sur les paramètres mémoire, notamment une augmentation des temps de latence à CL68. Il convient de mentionner que Gigabyte travaille sur la prise en charge de la nouvelle norme de mémoire CAMM2, ce qui pourrait encore améliorer les résultats à l'avenir.
