Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
Chrome peut créer un podcast à partir de n'importe quel site Web en temps réel
Publié le: 23/09/2025 @ 13:43:24: Par Nic007 Dans "Navigateurs"
NavigateursGoogle introduit une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA dans le navigateur Chrome pour Android, qui transforme le contenu web en podcasts interactifs. Une extension de l'outil « Lecture à voix haute » permet désormais la génération automatique de résumés audio sous la forme d'une conversation entre deux « hôtes » générés par l'IA. Les aperçus audio, auparavant disponibles uniquement dans la version expérimentale de Chrome Canary, sont désormais disponibles dans la version stable du navigateur (140.0.7339.124). Au lieu de simplement lire le texte intégral d'une page, l'IA crée un résumé captivant, de type podcast, avec deux animateurs virtuels discutant des points importants.

Pour lancer les aperçus audio, ouvrez une page web dans Chrome pour Android, puis appuyez sur l'icône « Plus » (trois points) en haut à droite et sélectionnez « Écouter cette page ». En mode Lecture, un nouveau bouton apparaît à côté de l'option de vitesse de lecture, vous permettant d'activer ou de désactiver le mode IA. Cette fonctionnalité a été importée de l'application Google NotebookLM, la première à proposer la génération de podcasts par IA à partir de longs textes. En mars, Google a lancé une solution similaire pour Gemini Assistant, qui touche désormais un public plus large via Chrome.

Ce nouvel outil vise à transformer n'importe quel article ou bloc de texte ennuyeux en un récit audio rapide et interactif. Il s'agit d'une nouvelle étape franchie par Google dans l'utilisation de l'IA pour améliorer l'accessibilité du contenu en ligne et dynamiser le marché des podcasts.
« La fin des notifications de cookies ennu...
Plus d'actualités dans cette catégorie
19-09Chrome communiquera avec les utilisateurs grâce à l'IA
18-09Microsoft essaye d'empêcher les téléchargements de Chrome lors des recherches sur Bing, au profit d'Edge
05-09Chrome viendra à votre secours. La sécurité révolutionnaire de Google
13-08Perplexity AI voudrait racheter Google Chrome pour 34.5 milliards de dollars
11-08Microsoft Edge sera encore supporté trois ans (au moins) sur Windows 10
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Navigateurs Navigateurs
Chrome peut créer un podcast à partir de n'importe quel site Web en temps réel
Droit Droit
La fin des notifications de cookies ennuyeuses ? Bruxelles prépare des changements réglementaires.
Matériel Matériel
Apple, Intel et AMD se disputent les puces 2 nm. TSMC n'arrive pas à suivre la cadence de production.
Programmation Programmation
Des influenceurs de Tesla ont testé le système de conduite autonome d'Elon Musk. Crash après 100 km.
Droit Droit
Google, Meta, Apple et Amazon perdront l'accès à des milliards de données dans l'Union européenne
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?