Chrome peut créer un podcast à partir de n'importe quel site Web en temps réel

Google introduit une nouvelle fonctionnalité basée sur l'IA dans le navigateur Chrome pour Android, qui transforme le contenu web en podcasts interactifs. Une extension de l'outil « Lecture à voix haute » permet désormais la génération automatique de résumés audio sous la forme d'une conversation entre deux « hôtes » générés par l'IA. Les aperçus audio, auparavant disponibles uniquement dans la version expérimentale de Chrome Canary, sont désormais disponibles dans la version stable du navigateur (140.0.7339.124). Au lieu de simplement lire le texte intégral d'une page, l'IA crée un résumé captivant, de type podcast, avec deux animateurs virtuels discutant des points importants.
Pour lancer les aperçus audio, ouvrez une page web dans Chrome pour Android, puis appuyez sur l'icône « Plus » (trois points) en haut à droite et sélectionnez « Écouter cette page ». En mode Lecture, un nouveau bouton apparaît à côté de l'option de vitesse de lecture, vous permettant d'activer ou de désactiver le mode IA. Cette fonctionnalité a été importée de l'application Google NotebookLM, la première à proposer la génération de podcasts par IA à partir de longs textes. En mars, Google a lancé une solution similaire pour Gemini Assistant, qui touche désormais un public plus large via Chrome.
Ce nouvel outil vise à transformer n'importe quel article ou bloc de texte ennuyeux en un récit audio rapide et interactif. Il s'agit d'une nouvelle étape franchie par Google dans l'utilisation de l'IA pour améliorer l'accessibilité du contenu en ligne et dynamiser le marché des podcasts.
