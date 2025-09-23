Apple, Intel et AMD se disputent les puces 2 nm. TSMC n'arrive pas à suivre la cadence de production.

Selon des informations révélées lors de la conférence Goldman Sachs Communacopia + Technology 2025, le taïwanais TSMC compte déjà une quinzaine de clients pour son procédé N2 (2 nm). Ces informations ont été fournies par Ahmad Khan, président de la division Produits et Clients de KLA, fournisseur clé d'équipements pour les usines de semi-conducteurs. La plupart des clients de N2 sont des fabricants de processeurs ciblant le segment du calcul haute performance (HPC), qui comprend les ordinateurs personnels et les consoles de jeux, ainsi que les serveurs et les centres de données. Selon Khan, N2 est en passe de devenir le plus important procédé de lithographie de TSMC dans les trois premières années suivant son lancement, surpassant les conceptions des générations précédentes de 3 nm et 5 nm.
Traditionnellement, Apple a été le premier à utiliser les dernières technologies de TSMC, notamment en implémentant des puces 5 nm, bien avant AMD et NVIDIA. Cette fois, cependant, la situation est différente. Si Apple restera très certainement un client clé du N2 de TSMC (pour les prochains processeurs A19/A19 Pro, les nouvelles puces de la série M et les modems mobiles), d'autres entreprises ont également dévoilé leurs projets en parallèle. AMD et MediaTek ont confirmé le lancement de la production de processeurs 2 nm pour serveurs et grand public en 2026. Intel a également annoncé que certaines de ses puces Nova Lake, prévues pour 2026, utiliseront la technologie de lithographie N2. Broadcom et Qualcomm, quant à eux, sont des candidats quasi certains pour une entrée précoce dans le 2 nm, compte tenu des avantages de l'architecture GAA (Gate-All-Around Architecture), du nouveau système d'alimentation et de la technologie NanoFlex.
Ce fort intérêt pour cette technologie oblige TSMC à accroître rapidement sa capacité de production. Au cours des prochains trimestres, l'entreprise inaugurera trois nouvelles usines capables de produire à N2 à Taïwan et accélère également la construction du module 3 de Fab 21 en Arizona.
Traditionnellement, Apple a été le premier à utiliser les dernières technologies de TSMC, notamment en implémentant des puces 5 nm, bien avant AMD et NVIDIA. Cette fois, cependant, la situation est différente. Si Apple restera très certainement un client clé du N2 de TSMC (pour les prochains processeurs A19/A19 Pro, les nouvelles puces de la série M et les modems mobiles), d'autres entreprises ont également dévoilé leurs projets en parallèle. AMD et MediaTek ont confirmé le lancement de la production de processeurs 2 nm pour serveurs et grand public en 2026. Intel a également annoncé que certaines de ses puces Nova Lake, prévues pour 2026, utiliseront la technologie de lithographie N2. Broadcom et Qualcomm, quant à eux, sont des candidats quasi certains pour une entrée précoce dans le 2 nm, compte tenu des avantages de l'architecture GAA (Gate-All-Around Architecture), du nouveau système d'alimentation et de la technologie NanoFlex.
Ce fort intérêt pour cette technologie oblige TSMC à accroître rapidement sa capacité de production. Au cours des prochains trimestres, l'entreprise inaugurera trois nouvelles usines capables de produire à N2 à Taïwan et accélère également la construction du module 3 de Fab 21 en Arizona.
Plus d'actualités dans cette catégorie
22-09Votre prochain ordinateur sera bien plus cher. Le prix des disques et de la mémoire Samsung explosent.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité