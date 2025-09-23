Des influenceurs de Tesla ont testé le système de conduite autonome d'Elon Musk. Crash après 100 km.

Se connecter  
Des influenceurs de Tesla ont testé le système de conduite autonome d'Elon Mus...
Publié le: 23/09/2025 @ 13:39:17: Par Nic007 Dans "Programmation"
ProgrammationEn 2016, Elon Musk a annoncé que Tesla conduirait de manière autonome de Los Angeles à New York d'ici fin 2017. Le projet prévoyait un trajet entièrement documenté – soit en direct, soit en enregistrement intégral – pendant lequel la voiture roulerait de manière autonome d'un océan à l'autre. Huit ans plus tard, ce projet n'a toujours pas été concrétisé. En septembre 2025, deux actionnaires de Tesla, également connus sous le nom d'influenceurs du web, décidèrent de concrétiser eux-mêmes la vision d'Elon Musk. Ils quittèrent San Diego, en Californie, au volant d'une Tesla Model Y équipée de la dernière version 13.9 du logiciel de conduite entièrement autonome. Ils comptaient se rendre jusqu'à Jacksonville, en Floride. Le voyage s'est terminé après seulement 100 kilomètres. La voiture a heurté des débris sur la route, ce qui aurait pu être facilement évité. Les images montrent que le conducteur ne gardait pas les mains sur le volant, et le passager a remarqué l'obstacle bien plus tôt. Il a réagi au dernier moment, mais il était trop tard.



La collision a endommagé la Tesla suffisamment gravement pour la rendre inutilisable. Une barre stabilisatrice cassée et des composants de suspension endommagés ont provoqué l'affichage d'une série d'avertissements. Finalement, la Tesla n'a réussi à parcourir que 2,5 % de son trajet prévu. Tesla est critiqué depuis des années pour ses objectifs d'autonomie non atteints. La flotte de Robotaxi d'Austin nécessite toujours la supervision des employés de l'entreprise, et le système de conduite entièrement autonome disponible dans les voitures grand public reste une technologie de niveau 2 qui ne dispense pas le conducteur de sa pleine responsabilité en matière d'attention. Elon Musk a expliqué à plusieurs reprises que la véritable autonomie nécessite une étape appelée « Marche des Neuf », au cours de laquelle le système doit approcher une efficacité de près de 100 %. Selon Musk, même atteindre 99 % marque le début du parcours le plus difficile, car le monde réel est jalonné d'événements imprévisibles.

Les experts soulignent que Tesla n'en est qu'à ses débuts dans la phase de développement la plus difficile, et que le délai nécessaire à son achèvement demeure incertain. Certains analystes estiment que cela pourrait prendre deux ou trois ans, nécessitant l'introduction d'un nouveau package matériel. Parallèlement, ses concurrents, Waymo en tête, travaillent depuis cinq ans sur une autonomie de pointe. Le procès de deux actionnaires de Tesla était censé confirmer les progrès technologiques de l'entreprise, mais il a en réalité révélé ses limites. L'image de Tesla comme leader de la conduite autonome contraste de plus en plus avec la réalité, où ses concurrents prennent progressivement le dessus.
