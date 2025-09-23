Google, Meta, Apple et Amazon perdront l'accès à des milliards de données dans l'Union européenne

L'Union européenne entend exclure les grandes entreprises technologiques comme Google, Meta Platforms, Apple et Amazon du nouveau règlement sur l'accès aux données financières (FIDA). Cette décision, soutenue par l'Allemagne, représente une défaite importante pour les géants de la tech à Bruxelles. FiDA permettra aux entreprises de créer de nouveaux produits numériques sur les marchés financiers en utilisant les données fournies par les banques et les compagnies d’assurance. Les négociations sont en voie d'aboutissement, et la décision de l'UE est intervenue malgré les menaces du président américain Donald Trump, qui a évoqué des droits de douane en représailles à l'adoption de nouvelles réglementations visant les géants du numérique. Le dossier devrait être finalisé cet automne.
Selon des rapports du Financial Times, les banques européennes se battent pour limiter l'accès des Big Tech aux données, arguant que cela pourrait conduire à l'exploitation d'informations sensibles et renforcer leur position dominante. L'Allemagne prône l'exclusion des géants du numérique afin de soutenir le développement d'un écosystème financier numérique européen axé sur l'égalité des chances et la souveraineté numérique des consommateurs. Le Parlement européen et la Commission européenne ont également soutenu les préoccupations du secteur. Les lobbyistes des géants du numérique estiment que cette décision portera préjudice aux consommateurs. Daniel Friedlaender, de l'Association de l'industrie informatique et des communications, a souligné que la décision de l'UE d'exclure les géants du numérique limiterait le choix des consommateurs et contribuerait à maintenir la domination des acteurs traditionnels, ce qui pourrait entraîner un manque de concurrence.
