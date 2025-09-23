NVIDIA et OpenAI annoncent un accord de 100 milliards de dollars dans le domaine de l'IA

Publié le: 23/09/2025 @ 00:02:34: Par Nic007 Dans "Programmation"
NVIDIA et OpenAI ont officiellement annoncé un partenariat qui marquera un tournant dans l'histoire de l'intelligence artificielle . Annoncé le 22 septembre 2025, cet accord prévoit la construction et la gestion de nouvelles infrastructures informatiques à grande échelle, d'une valeur pouvant atteindre 100 milliards de dollars , afin de soutenir des modèles de plus en plus complexes et proches de la superintelligence. Au cœur de l'accord se trouve la mise à disposition d'au moins 10 gigawatts de puissance de calcul, soit l'équivalent de millions de GPU NVIDIA, une ressource essentielle pour l'entraînement et l'exploitation des réseaux neuronaux les plus avancés. Le projet sera mis en œuvre par phases : la première sera opérationnelle au second semestre 2026, grâce à la nouvelle plateforme NVIDIA Vera Rubin, conçue pour gérer des charges de travail extrêmement intensives. Au-delà du matériel, l'accord prévoit une étroite collaboration entre les deux entreprises afin d'optimiser conjointement leurs projets respectifs : les modèles et l'infrastructure logicielle d'OpenAI d'une part, et les solutions matérielles et logicielles de NVIDIA d'autre part. OpenAI considérera NVIDIA comme un partenaire stratégique privilégié pour la croissance de ses « usines d'IA », conçues pour alimenter le déploiement mondial de systèmes génératifs de plus en plus puissants.
Les déclarations de la direction soulignent l'importance historique de cet accord. Jensen Huang, fondateur et PDG de NVIDIA, a qualifié ce partenariat de « prochain grand bond en avant » après la révolution ChatGPT, soulignant que la nouvelle infrastructure de 10 gigawatts marquera le début d'une nouvelle ère de l'intelligence. Sam Altman, PDG d'OpenAI, a réaffirmé que « tout commence par le calcul » et que cette puissance constituera le fondement de l'économie numérique du futur. Greg Brockman, président d'OpenAI, a rappelé comment la collaboration avec NVIDIA a débuté avec les premiers supercalculateurs DGX et comment l'objectif actuel est d'étendre les avantages de l'IA à des millions de personnes et d'entreprises. OpenAI connaît une expansion rapide, dépassant les 700 millions d'utilisateurs actifs hebdomadaires et ayant signé des accords importants avec Microsoft et Oracle. Microsoft demeure un partenaire clé avec plus de 13 milliards de dollars d'investissements, mais n'est plus le seul fournisseur de solutions informatiques, notamment en raison de la délicate clause « AGI » qui limite ses droits financiers en cas d'émergence de l'intelligence artificielle générale. Parallèlement, un accord de 300 milliards de dollars avec Oracle renforce son infrastructure cloud. Dans ce contexte, l'accord avec NVIDIA représente une étape décisive pour OpenAI vers un écosystème plus diversifié et plus résilient.
Pour NVIDIA, ce partenariat consolide un rôle déjà dominant dans le secteur des solutions GPU et HPC, renforcé par de nouveaux investissements dans des entreprises comme Intel. L'entreprise fournira non seulement du matériel, mais contribuera directement à la croissance du réseau de centres de données et à la capacité énergétique nécessaire à leur fonctionnement, visant à devenir le pivot autour duquel s'articulera la prochaine génération d'intelligence artificielle. En bref, cet accord de 100 milliards d’euros n’est pas seulement une collaboration industrielle, mais une véritable étape vers la construction des fondations de la future économie numérique basée sur l’IA.
