Test Jotunnslayer: Hordes of Hel (PS5) - Un roguelike au sein de la mythologie nordique.

Publié le: 22/09/2025 @ 16:40:49 Dans "Jeux Vidéos"
Jotunnslayer: Hordes of Hel est un jeu de survie sur le thème des Vikings qui plonge les joueurs dans un monde brutal et impitoyable où la survie est l'objectif principal. Les joueurs peuvent choisir parmi plusieurs classes, comme le Berserker, chacune dotée de capacités et de mécaniques de jeu uniques adaptées à différents styles de jeu. Le jeu allie mythologie nordique classique et éléments de gameplay modernes. Les joueurs affrontent des ennemis de plus en plus puissants, utilisant des capacités allant de simples attaques physiques à de puissantes frappes divines, comme des éclairs qui dévastaient les ennemis proches. Si l'accent est clairement mis sur l'action trépidante et le combat direct, Jotunnslayer: Hordes of Hel propose également des mécanismes de progression qui encouragent une utilisation stratégique des ressources et des compétences disponibles. L'intrigue de Jotunnslayer: Hordes of Hel semble s'inspirer de la mythologie nordique classique, plaçant les joueurs dans la peau de guerriers destinés à affronter des créatures et des divinités mythiques. L'histoire est dénuée de détails, mais l'inspiration de la mythologie nordique est évidente, avec des divinités comme Freya et Thor guidant les différents combattants. Ces guerriers doivent survivre à des vagues d'ennemis, accumulant pouvoirs et capacités pour relever des défis de plus en plus complexes. Bien que l'intrigue ne soit pas le cœur du jeu, l'univers viking et le contexte mythologique contribuent à une atmosphère immersive. Vous vous retrouvez plongé dans un combat éternel contre des créatures légendaires, où la survie dépend non seulement de la force physique, mais aussi de la capacité à maîtriser les pouvoirs conférés par les divinités. La version finale révélera probablement plus de détails sur l'intrigue et sur la manière dont les guerriers se sont retrouvés dans ce conflit.
