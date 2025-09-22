Un correctif pour Windows 11 interrompt la lecture vidéo, confirme Microsoft

La dernière mise à jour de Windows 11, 24H2, publiée en septembre 2025 sous le numéro KB5065426, a entraîné des complications inattendues avec les applications gérant des contenus multimédias protégés par des droits d'auteur. Microsoft a confirmé que les utilisateurs pourraient rencontrer des problèmes de lecture DRM dans les applications de télévision numérique et les lecteurs Blu-ray et DVD. Les problèmes sont apparus après la mise à jour préliminaire d'août (KB5064081) et se sont propagés aux versions ultérieures du système. La vulnérabilité affecte les applications utilisant la technologie Enhanced Video Renderer (EVR) associée à la protection du contenu numérique à haut débit (HDCP) et à la gestion des droits numériques (DRM) pour l'audio numérique. Cela entraîne des erreurs de protection des droits d'auteur, des interruptions fréquentes de lecture, des blocages d'applications ou des écrans noirs. Il est important de noter que le problème n'affecte pas les services de streaming, qui continuent de fonctionner normalement.
Le moteur de rendu vidéo amélioré (EVR) est une fonctionnalité Windows développée à l'époque où la lecture de contenu sur disques physiques était la norme. EVR travaille en étroite collaboration avec la Microsoft Media Foundation et les pipelines DirectShow pour garantir un rendu vidéo sécurisé et conforme aux exigences de licence. Lorsque les applications appliquent HDCP et DRM, EVR garantit que les images vidéo sont transmises exclusivement via des chemins Direct3D fiables, éliminant ainsi le risque de copie illégale. Bien que le moteur de rendu vidéo simple (SVR) ait repris son rôle dans les versions plus récentes du système, certaines applications continuent de dépendre de l'ancienne solution.
L'impact de cette vulnérabilité est limité, car les supports physiques ont perdu de leur popularité. Cependant, pour les utilisateurs qui utilisent encore des disques Blu-ray ou des applications pour recevoir la télévision terrestre, la situation est grave. Ils ne pourront plus accéder aux contenus acquis légalement, qui deviendront inaccessibles après une mise à jour du système. Microsoft n'a pas encore fourni de solution de contournement. Actuellement, le seul moyen d'éviter les complications est de suspendre l'installation de la mise à jour et d'attendre un correctif. L'entreprise a publié une description du bug sur la page officielle de Windows Health, annonçant des travaux supplémentaires sur un correctif.
Le moteur de rendu vidéo amélioré (EVR) est une fonctionnalité Windows développée à l'époque où la lecture de contenu sur disques physiques était la norme. EVR travaille en étroite collaboration avec la Microsoft Media Foundation et les pipelines DirectShow pour garantir un rendu vidéo sécurisé et conforme aux exigences de licence. Lorsque les applications appliquent HDCP et DRM, EVR garantit que les images vidéo sont transmises exclusivement via des chemins Direct3D fiables, éliminant ainsi le risque de copie illégale. Bien que le moteur de rendu vidéo simple (SVR) ait repris son rôle dans les versions plus récentes du système, certaines applications continuent de dépendre de l'ancienne solution.
L'impact de cette vulnérabilité est limité, car les supports physiques ont perdu de leur popularité. Cependant, pour les utilisateurs qui utilisent encore des disques Blu-ray ou des applications pour recevoir la télévision terrestre, la situation est grave. Ils ne pourront plus accéder aux contenus acquis légalement, qui deviendront inaccessibles après une mise à jour du système. Microsoft n'a pas encore fourni de solution de contournement. Actuellement, le seul moyen d'éviter les complications est de suspendre l'installation de la mise à jour et d'attendre un correctif. L'entreprise a publié une description du bug sur la page officielle de Windows Health, annonçant des travaux supplémentaires sur un correctif.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité