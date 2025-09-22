Votre prochain ordinateur sera bien plus cher. Le prix des disques et de la mémoire Samsung explosent.

Se connecter  
Votre prochain ordinateur sera bien plus cher. Le prix des disques et de la mém...
Publié le: 22/09/2025 @ 16:37:32: Par Nic007 Dans "Matériel"
MatérielSelon le site web sud-coréen Newdaily, Samsung a décidé d'augmenter les prix de la mémoire DRAM jusqu'à 30 % et de la mémoire Flash NAND de 5 à 10 %. Cette décision s'explique par une offre limitée résultant du déclin simultané de la production des anciennes générations de puces et de la demande croissante des principaux acteurs du cloud. La décision de Samsung n'est pas unique. Micron a annoncé des hausses de prix de 20 à 30 % et restreint les nouvelles commandes. SanDisk, de son côté, a augmenté le prix de la mémoire NAND d'environ 10 %. Le dénominateur commun est l'accent mis sur de nouveaux segments de marché, tels que les PC IA et les smartphones de nouvelle génération.

La production d'anciennes normes, comme la DDR4, a été fortement limitée. En conséquence, les prix de cette mémoire ont grimpé en flèche, jusqu'à 50 %. Parallèlement, la demande s'oriente vers des technologies plus récentes, notamment la DDR5 et la LPDDR5/X, utilisées aussi bien dans les ordinateurs personnels que dans les appareils mobiles. La mémoire HBM joue un rôle particulièrement important, car elle est essentielle aux processeurs graphiques et aux accélérateurs de calcul utilisés pour entraîner les modèles d'intelligence artificielle.

Samsung contrôle actuellement 32,7 % du marché de la mémoire DRAM et 32,9 % du marché de la mémoire NAND. L'entreprise intensifie sa coopération avec NVIDIA afin de renforcer sa position sur le segment des mémoires HBM, qui devient un secteur de croissance clé. Parallèlement, des travaux sont en cours sur la mémoire LPDDR6, dont les premiers modèles devraient être prêts cette année.
