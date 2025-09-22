Se connecter  
Suivez Informaticien.be sur Facebook  Suivez Informaticien.be sur Twitter  Suivez le Podcast Les Technos sur YouTube  Suivez le Podcast Les Technos sur iTunes  Suivez Informaticien.be via RSS
        
La Switch aura-t-elle bientôt un système de succès ?
Publié le: 22/09/2025 @ 15:08:57: Par Nic007 Dans "Consoles"
ConsolesPour les possesseurs de PlayStation, Xbox ou PC, les succès sont un élément essentiel de leur inventaire depuis de nombreuses années. Ils seront peut-être bientôt disponibles sur Switch également. Nintendo a déposé un brevet aux États-Unis au début du mois décrivant un système systématique de récompenses et de points. Selon les documents, les utilisateurs peuvent échanger des points contre diverses récompenses, sous réserve de remplir certaines conditions. Parmi celles-ci figurent des bonus numériques tels que des icônes ou des fonds d'écran. Le brevet décrit différents déclencheurs d'attribution de points : l'utilisation de certaines armes, l'utilisation d'une même arme un certain nombre de fois, la réussite d'un niveau, la victoire sur un nombre défini d'ennemis, la collecte d'objets ou la victoire sur un boss final. Cela permettrait également à Nintendo de proposer un système structuré de missions et de succès. Le brevet stipule qu'un processeur reconnaît les actions du joueur et, lorsqu'une condition est remplie, attribue des points. Ceux-ci peuvent ensuite être convertis en une récompense choisie par l'utilisateur. On ignore encore si Nintendo implémentera un tel système dans ses produits, et quand, car la société n'a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet.
« Le Wi-Fi 8 est désormais en production ...
Plus d'actualités dans cette catégorie
18-09Le nouveau modèle PS5 Slim Digital est déjà disponible à l'achat
12-09La PlayStation 6 sera équipée d'une puissante puce AMD Orion gravée en 3 nm
08-09La PS6 serait livrée avec un lecteur de disque amovible au lancement
03-09Sony réduit l'espace de stockage de la PS5, plutôt que le prix.
02-09La Xbox Next pourrait coûter le double de la PS6 en raison de l'APU Magnus et des magasins tiers
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité

Utilisateur
Mot de passe
 
 Forum - Derniers messages
Bavardages
Aujourd'hui, je rénove ou je construis ^^
Informations
Besoin d’avis sur l’UX de mon mini-projet web (et plus globalement sur ce qui vous rebute sur un site) ?
Software
problème sur windows 10
Réseaux et Télécom
Problème wifi (POE)
Software
Postfix - Need help
Bavardages
Oh râge oh désespoir !
Programmation
Enregistrement client et envoi mail
Software
SÉCURITÉ MACBOOK
Hardware
conseil matos réseau?
Hardware
nVidia Shield Android TV
  Actualités - Archives
Consoles Consoles
La Switch aura-t-elle bientôt un système de succès ?
Internet Internet
Le Wi-Fi 8 est désormais en production : MediaTek révolutionne Internet avant la concurrence
Sécurité Sécurité
Chaos dans les aéroports européens. Une cyberattaque a paralysé l'enregistrement des passagers.
Matériel Matériel
PCIe 8.0 arrive. Une nouvelle ère pour les ordinateurs et les centres de données.
AMD AMD
AMD ressuscite l'Athlon double cœur. Et sur AM4 aussi.
Informaticien.be - © 2002-2025 AkretioSPRL  - Generated via Kelare
The Akretio Network: Akretio - Freedelity - KelCommerce - Votre publicité sur informaticien.be ?