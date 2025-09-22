La Switch aura-t-elle bientôt un système de succès ?

Pour les possesseurs de PlayStation, Xbox ou PC, les succès sont un élément essentiel de leur inventaire depuis de nombreuses années. Ils seront peut-être bientôt disponibles sur Switch également. Nintendo a déposé un brevet aux États-Unis au début du mois décrivant un système systématique de récompenses et de points. Selon les documents, les utilisateurs peuvent échanger des points contre diverses récompenses, sous réserve de remplir certaines conditions. Parmi celles-ci figurent des bonus numériques tels que des icônes ou des fonds d'écran. Le brevet décrit différents déclencheurs d'attribution de points : l'utilisation de certaines armes, l'utilisation d'une même arme un certain nombre de fois, la réussite d'un niveau, la victoire sur un nombre défini d'ennemis, la collecte d'objets ou la victoire sur un boss final. Cela permettrait également à Nintendo de proposer un système structuré de missions et de succès. Le brevet stipule qu'un processeur reconnaît les actions du joueur et, lorsqu'une condition est remplie, attribue des points. Ceux-ci peuvent ensuite être convertis en une récompense choisie par l'utilisateur. On ignore encore si Nintendo implémentera un tel système dans ses produits, et quand, car la société n'a pas encore fait de déclaration officielle à ce sujet.
Plus d'actualités dans cette catégorie
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité