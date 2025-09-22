Le Wi-Fi 8 est désormais en production : MediaTek révolutionne Internet avant la concurrence

On pourrait croire que le Wi-Fi 7 vient tout juste d'être lancé, mais MediaTek prépare déjà la prochaine étape majeure du développement des réseaux sans fil. L'entreprise travaille déjà activement sur la norme Wi-Fi 8, qui devrait révolutionner notre utilisation d'Internet et des appareils numériques. La future norme Wi-Fi 8 promet non seulement des vitesses de transfert de données encore plus rapides, mais aussi une bande passante plus large et une stabilité nettement améliorée. Ces améliorations permettront une prise en charge plus efficace des applications les plus exigeantes, de l'intelligence artificielle à la réalité augmentée, virtuelle et mixte (AR/VR/XR). Les experts prédisent que la pénétration du marché du Wi-Fi 7 atteindra 30 à 40 % d’ici 2026. Cela signifie que le Wi-Fi 8 arrivera au moment même où les technologies de nouvelle génération nécessiteront une prise en charge réseau encore plus avancée.
Selon les médias taïwanais, les premiers appareils équipés du Wi-Fi 8 entreront dans le processus de certification et arriveront sur le marché d'ici la fin de 2027. La publication d'un livre blanc officiel jouera ici un rôle clé, car elle définira la direction de la mise en œuvre de la technologie et accélérera la normalisation mondiale. La nouvelle norme comportera non seulement une architecture d'amplificateur de puissance (PA) modifiée, mais aussi des améliorations significatives en termes de précision logicielle et de transmission des paquets. Concrètement, cela se traduit par des connexions plus stables, une latence réduite et des performances améliorées des appareils sur le réseau. MediaTek participe activement au développement de normes réseau depuis des années. L'entreprise a été l'un des premiers fabricants à déployer le Wi-Fi 7, favorisant ainsi la certification de produits et l'adoption de technologies dans l'électronique grand public, les réseaux haut débit, le secteur des entreprises et l'industrie automobile. Elle semble bien décidée à rester leader sur le marché des communications sans fil.
Selon les médias taïwanais, les premiers appareils équipés du Wi-Fi 8 entreront dans le processus de certification et arriveront sur le marché d'ici la fin de 2027. La publication d'un livre blanc officiel jouera ici un rôle clé, car elle définira la direction de la mise en œuvre de la technologie et accélérera la normalisation mondiale. La nouvelle norme comportera non seulement une architecture d'amplificateur de puissance (PA) modifiée, mais aussi des améliorations significatives en termes de précision logicielle et de transmission des paquets. Concrètement, cela se traduit par des connexions plus stables, une latence réduite et des performances améliorées des appareils sur le réseau. MediaTek participe activement au développement de normes réseau depuis des années. L'entreprise a été l'un des premiers fabricants à déployer le Wi-Fi 7, favorisant ainsi la certification de produits et l'adoption de technologies dans l'électronique grand public, les réseaux haut débit, le secteur des entreprises et l'industrie automobile. Elle semble bien décidée à rester leader sur le marché des communications sans fil.
Plus d'actualités dans cette catégorie
11-09Chat Control 2.0 : L'UE prévoit une surveillance massive des applications de messagerie instantanée.
Poster un commentaire
Vous devez être identifié pour accéder à cette fonctionnalité